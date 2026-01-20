IU se pronuncia sobre la situación de la Fábrica de Gas: "Oviedo necesita certezas, protección del patrimonio y un proyecto razonable"

IU-Convocatoria por Oviedo mostró este martes su preocupación por el cruce de declaraciones entre la empresa Gingko y las administraciones implicadas, en relación con el futuro de la Fábrica de Gas. El grupo encabezado por Gaspar Llamazares asegura que esta situación genera "incertidumbre" entre el vecindario y señala que retrasa una solución que la ciudad lleva "demasiado" tiempo esperando. "La Fábrica de Gas no puede seguir enquistada en el enredo y la confusión entre administraciones y empresa. Oviedo necesita certezas, protección del patrimonio y un proyecto razonable, con menos viviendas y más respeto al barrio y a su historia", señaló Llamazares.

Izquierda Unida considera que ha llegado el momento de optar por una política "madura", basada en resoluciones y acuerdos, especialmente en una materia tan delicada como la urbanización de un espacio que contiene elementos protegibles que deben ser efectivamente conservados. La formación subraya que se trata de un ámbito fundamental para la revitalización de El Antiguo y para el conjunto de Oviedo, y advierte de que no puede seguir siendo rehén de intereses cruzados ni de anuncios sin concreción.

Señalan que es imprescindible tener en cuenta las reivindicaciones y la voluntad de los vecinos y vecinas de la zona, así como las aportaciones del resto de grupos municipales. En este sentido, defienden la necesidad de garantizar la protección del patrimonio industrial existente y de abordar el proceso de urbanización con una reducción sustancial del número de viviendas proyectadas. "Pedimos responsabilidad institucional para convertir este espacio en una oportunidad real para El Antiguo y no en una amenaza para su futuro", concluyó Llamazares.

La postura de Fábrica de Gas e Ideas

La plataforma Fábrica de Gas e Ideas considera "fundamental" la protección de lo que ya está contemplado en el Plan Portela y celebra que el Principado "pare los pies" a Canteli y a Ginkgo en su pretensión de derribar el edificio. "Con el Plan Portela más la nave de la Popular Ovetense podemos hablar de un conjunto industrial con cierta entidad, capaz de aumentar significativamente el interés patrimonial de Oviedo", apuntaron desde la agrupación. "Si queremos ser capital europea de la cultura tenemos que mirar a las ciudades que han sabido conservar y recuperar su patrimonio", concluyen.