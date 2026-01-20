En marcha la comisión que devolverá La Vega a Oviedo: la cesión de las naves y un concurso de ideas inminente, las claves

La recuperación de la antigua Fábrica de Armas de La Vega dio este martes su primer paso formal con la constitución de la comisión mixta de seguimiento, un órgano clave previsto en el convenio firmado en septiembre de 2024 y que reúne a representantes del Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias y el Ministerio de Defensa. La reunión, celebrada en el Consistorio, sirvió para aprobar el cronograma de trabajo y sentar las bases del desarrollo urbanístico de uno de los ámbitos más estratégicos de la ciudad.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, que preside la comisión, destacó el clima de entendimiento entre las administraciones y avanzó que el proceso se activará con rapidez. «Hay un consenso total entre las tres administraciones sobre la importancia del desarrollo de este ámbito y un clima de colaboración absoluto», subrayó. Uno de los acuerdos más relevantes es que el planeamiento urbanístico de La Vega arrancará mediante un concurso internacional de ideas, una fórmula que el Ayuntamiento considera la más adecuada por la complejidad y singularidad del espacio. «Nos parecía que, por las características del ámbito, su centralidad y su vocación de mezcla de usos, lo idóneo es un concurso de ideas», explicó Cuesta, que incidió en que las propuestas deberán centrarse especialmente en la integración del recinto en la ciudad.

Ese planteamiento pasa, simbólicamente, por el derribo de los muros que han aislado durante décadas el complejo industrial. «Hablamos de ese derribo metafórico de los muros para lograr una integración armónica de un ámbito tan importante y de tanta centralidad», señaló el edil, que recordó que el ámbito suma unos 120.000 metros cuadrados, ampliables hasta cerca de 128.000 con las aportaciones municipales, y presenta realidades muy distintas en sus frentes hacia La Florida, La Tenderina o Santullano.

Pliegos listos

El Ayuntamiento ya tiene prácticamente listos los pliegos y la memoria justificativa del concurso, un trabajo desarrollado en paralelo a los estudios arqueológicos y a otras gestiones administrativas. «Hemos hecho el trabajo previo y estamos consensuando la documentación con todos los servicios municipales para que, cuando se lance, sea una tramitación prácticamente exprés», afirmó Cuesta, que avanzó que la licitación podría publicarse «en la próxima semana o, como máximo, en un plazo de diez días».

Otro de los asuntos abordados en la comisión fue la posibilidad de utilizar algunas naves de forma anticipada, antes incluso de que concluya todo el proceso urbanístico. El Ayuntamiento quiere disponer de esos espacios para poner en marcha proyectos municipales, muchos de ellos ligados al Plan Estratégico de la Cultura. «Lo fundamental es trasladar que La Vega se va a recuperar de manera efectiva y va a volver a tener actividad en muy poco tiempo», recalcó el concejal, aunque matizó que esta cesión anticipada dependerá de una autorización expresa del Ministerio de Defensa.

Desde el Principado, la directora general de Patrimonio y Contratación, Cecilia Cachero Crespo, valoró positivamente el contenido de la reunión y el calendario aprobado. «Se ha dado cuenta de los planteamientos del Ayuntamiento para el desarrollo de una zona tan emblemática y estratégica como La Vega y se ha aprobado el cronograma propuesto», señaló, comprometiendo la colaboración autonómica «de manera activa en todo lo que esté dentro de nuestras competencias».

Cachero recordó que el Principado deberá tramitar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, el patrimonio cultural y el medio ambiente, pero insistió en que existe voluntad política para agilizar los procedimientos. «Vamos a trabajar de forma proactiva para que todo pueda solventarse de la mejor manera posible y en los plazos adecuados», afirmó.

En el ámbito patrimonial, se abordó la situación de los trabajos arqueológicos, ya en gran medida ejecutados tras los estudios con georradar, que no han detectado evidencias significativas, aunque se estudia la posibilidad de actuaciones puntuales adicionales. También se analizó la cuestión ambiental y la futura protección de elementos como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados y el entorno del Camino de Santiago.

Nave de Cañones

El Principado reafirmó, además, su compromiso de adquirir la nave del Taller de Cañones, una operación que se materializará al final del proceso urbanístico. «La adquisición de la parcela en la que se ubica esa nave se producirá una vez culminadas las distintas fases previstas», explicó Cachero, que se mostró cauta respecto a los usos futuros hasta que se defina el planeamiento y se formalice la propiedad.

La comisión mixta, que deberá reunirse al menos dos veces al año, se convierte así en el órgano encargado de supervisar una operación llamada a transformar La Vega en un nuevo polo cultural, verde, empresarial y residencial. Un proceso que, tras años de bloqueos, entra ahora en su fase decisiva con el objetivo compartido de devolver la antigua fábrica a la ciudad.