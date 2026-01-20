Oviedo aparca "por el momento" las multas por no llevar la baliza V16 obligatoria y apuesta por informar a los conductores

El Ayuntamiento de Oviedo no ha iniciado, por el momento, ninguna campaña específica de control para comprobar si los conductores llevan en sus vehículos las balizas luminosas V16, el sistema que sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de preseñalización. Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, el popular José Ramón Prado, quien subraya que en la capital asturiana se está actuando “en la misma línea que marca la DGT, con información y pedagogía”.

Según explica el edil, en ciudad el uso de este dispositivo está reservado a situaciones de avería o incidente, y no se están imponiendo sanciones por no llevarlo. “No se ha realizado ninguna campaña de control a los vehículos para verificar que se lleva la baliza”, señala Prado en un mensaje insistiendo en que la prioridad es que los conductores conozcan cuándo y cómo deben utilizarse estas balizas.

Las luces V-16, homologadas por la Dirección General de Tráfico, están diseñadas para colocarse en el techo del vehículo en caso de avería o accidente, emitiendo una señal luminosa visible a gran distancia sin que el conductor tenga que salir del coche, lo que reduce el riesgo de atropello. Desde el 1 de enero de 2026, su uso es obligatorio en todos los vehículos matriculados en España cuando el coche queda inmovilizado en la vía, tanto en carreteras interurbanas como en zonas urbanas. La normativa estatal no establece excepciones para la ciudad, aunque en los primeros meses de aplicación algunos ayuntamientos, como es el caso de Oviedo, están optando por una labor informativa y pedagógica antes de recurrir a la sanción.

En otras ciudades españolas se sigue una línea similar. Grandes municipios como Madrid, Valencia o Zaragoza tampoco han activado campañas sancionadoras específicas relacionadas con las balizas V16, aunque sí se han puesto en marcha acciones informativas para explicar su funcionamiento y las diferencias entre los modelos conectados y los que no lo están. Las multas, cuando se producen, suelen estar vinculadas más al mal estacionamiento tras una avería o a no señalizar correctamente un vehículo detenido que a la ausencia del dispositivo.

Desde la DGT se insiste en que el objetivo de esta transición no es recaudatorio, sino de seguridad vial. En Oviedo, el mensaje municipal va en esa misma dirección. Seguridad Ciudadana apuesta por la concienciación y el uso correcto del dispositivo cuando sea necesario, especialmente en situaciones de emergencia, evitando alarmismo o confusión entre los conductores. Una estrategia que, al menos por ahora, deja las sanciones fuera del debate y pone el foco en la prevención y la información.