Oviedo conocerá a mediados de febrero si logra la Agencia de Salud Pública: sus rivales se reducen y competirá contra otras siete ciudades españolas

Ocho han sido las ciudades que se han postulado para albergar la Agencia de Salud Pública. A Oviedo se han sumado Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. En un primer momento, la Junta de Castilla y León también habló de Salamanca pero la candidatura no ha sido oficializada. Así lo informó este martes el ministerio de Política Territorial a través de una nota de prensa en la que destacó que el objetivo es hacer frente a pandemias como la de la covid-19 y otras situaciones complejas de gran calado. Cerrado el plazo de presentación de las candidaturas, los tiempos son sumamente apretados. Ahora, el ministerio de Sanidad elaborará un informe sobre cada una de las ciudades en un plazo de diez días. A continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen que será elevado al Consejo de Ministros antes del 17 de febrero. Después, la decisión será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de febrero.

Entre los requisitos que todas las ciudades han de cumplir está contar con edificio de 4.000 metros cuadrados. En el caso de Oviedo se ha presentado el edificio Calatrava con la mirada puesta en el futuro en el castillo de entrada de La Vega. Por su parte, Granada ofreció como sede inicial la Escuela Andaluza de Salud Pública, hasta que se acondicionara el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, por el que apuestan como sede definitiva. Además, Zaragoza propone el pabellón de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y Barcelona ha hecho lo mismo con la residencia Ramon Llull. Toledo aún no ha desvelado el espacio físico que ocuparía la Agencia; mientras que la Junta de Castilla y León ha propuesto a dos ciudades. La apuesta de Lugo es el Pazo de Feiras e Congresos y Murcia ofrece el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca, del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar.

Otro de los requisitos que se tendrá en cuenta es la cercanía de la instalación con los aeropuertos y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler. El edificio albergará a unos 300 empleados (en el primer año, unos sesenta). El gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo descentralizar los diferentes órganos públicos. Es por ello que este procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, hayan podido postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal. Así, la propuesta de Oviedo ha sido presentada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias; la de Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza; en cuanto a Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; mientras que la de Barcelona ha sido auspiciada por el propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal; el Ayuntamiento de León se ha propuesto también directamente.