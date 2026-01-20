Oviedo cuenta con un nuevo parque para perros en las inmediaciones del Palacio de los Deportes

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Infraestructuras, ha habilitado un nuevo parque canino junto al Palacio de los Deportes, en el barrio de Ventanielles. La ciudad amplía así su red de espacios destinados al esparcimiento y bienestar de los perros, dando respuesta a una demanda creciente por parte de los propietarios de mascotas y reforzando el uso cívico y ordenado de las zonas verdes.

Con esta nueva dotación, Oviedo alcanza ya la cifra de diez parques caninos distribuidos por distintos puntos del casco urbano. La red municipal busca garantizar un acceso equilibrado a este tipo de instalaciones en los diferentes barrios, facilitando áreas seguras y acondicionadas donde los animales puedan ejercitarse y socializar sin interferir en otros usos del espacio público.

Las actuaciones han sido ejecutadas por el área de Parques y Jardines en coordinación con la concejalía de Infraestructuras. El Ayuntamiento destaca la colaboración entre servicios municipales para mejorar la calidad de vida en la ciudad, apostando por infraestructuras que fomentan la convivencia y el cuidado responsable de los animales de compañía.

En la actualidad, los parques caninos con los que cuenta Oviedo son los siguientes: Campo San Francisco, Parque del Milán (Pumarín), La Malata (La Corredoria), Parque Vetusta, Parque Enrique Quirós (La Monxina-Corredoria), Plaza Tuero Bertrand (Montecerrao), Parque del Truébano (Cristo), Parque Juan Mata (junto al Tartiere), Parque Víctimas del Terrorismo (Vallobín–La Argañosa), Palacio de los Deportes (Ventanielles)

Con esta última incorporación, el Consistorio continúa avanzando en su objetivo de hacer de Oviedo una ciudad más amable, accesible y adaptada a las necesidades de todos sus vecinos, incluidos aquellos que conviven con animales.