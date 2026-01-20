Oviedo defenderá en FITUR que la preba sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

La capital asturiana volverá a contar con stand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por sexto año consecutivo. El Alcalde, Alfredo Canteli, inaugurará el mediodía de este miércoles el espacio concebido como una versión contemporánea de Santa María del Naranco, icono del Prerrománico y uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad. También es emblema de la propuesta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Uno de los platos fuertes de la programación diseñada por la concejalía del ramo, liderada por Alfredo García Quintana, llegará la última jornada de actos con la presentación de la candidatura de la preba de la sidra a Fiesta de Interés Turístico Nacional. Méritos para conseguirlo tiene suficientes. El año pasado celebró en mayo sus bodas de plata con la asistencia de 10.000 personas llegadas de todos los puntos de España. Los miembros de la asociación de sidrerías de la calle Gascona reciben meses antes reservas de clientes que viajan en familia y con sus amigos para este gran día.

No es lo único. El Ayuntamiento pondrá el foco en los grandes activos que definen la ciudad como destino: deporte, cultura, Camino de Santiago, tradiciones y gastronomía son algunas de las señas de identidad. A ellas, se suma uno de los hitos principales cosechados para este año. La concejala de Deportes, Conchita Méndez, presentará este mediodía la programación que se llevará a cabo alrededor de la distinción Ciudad Europea del Deporte. Estará acompañado de Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo; Alejandro Solís de instalaciones permanentes del Trail Running; Borja Gómez de Activite Running Cities y Susana Mena, gerente y secretaria general de la Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas.

Oviedo no pasará por alto uno de los principales retos que tiene por delante: ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón envió a finales del año pasado toda la documentación correspondiente a la primera fase. Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo son sus competidores. Todas las ciudades deberán superar una primera fase de selección que se desarrollará entre el 2 y el 5 de marzo. Con este gancho, Oviedo presentará la próxima temporada de la Ópera esta misma tarde en un acto protagonizado por Celestino Varela. Cerrará la jornada Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor de la cofradía del Desarme, y Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de Otea.

El Camino Primitivo será otro de los pilares de la agenda. El Ayuntamiento presentará en FITUR las nuevas credenciales de Oviedo como punto de partida de la ruta, una iniciativa gratuita inspirada en elementos históricos y patrimoniales de la ciudad. En este mismo marco, el área de Turismo formalizará un protocolo de colaboración con la delegación de Nayarit (México), reforzando su red de alianzas vinculadas a la peregrinación.

La feria servirá también para presentar la iniciativa “Oviedo, una ciudad para comprar”, que facilitará información sobre establecimientos comerciales mediante códigos QR en puntos estratégicos, y pondrá en valor citas y celebraciones con fuerte arraigo, como la cabalgata de los Reyes Magos así como la presentación de Oviedo como «ciudad del eclipse», con motivo del fenómeno astronómico previsto para agosto, en el que la ciudad aspira a situarse como uno de los puntos de mayor interés para su observación.