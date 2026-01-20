La Policía Nacional emite una alerta urgente que afecta, en especial, a los ovetenses, por el repunte que ha habido en el último años: "Te están esperando a ti"

Las ciberestafas, pro desgracia, están a la orden del día y cada vez son más sutiles para lograr que el usuario 'pique'. Mensajes de bancos, entregas de paquetes, algún tipo de cobro... Son muchos los mensajes que llegan al teléfono móvil o al ordenador buscando que pinchemos y haciendo creer al usuario que ha cometido un error y así recabar sus datos.

Y es una tendencia que aumenta. Según los datos que se extraen del Balance Trimestral de Criminalidad, un informe configurado por el Ministerio del Interior, uno de cada cuatro delitos denunciados en Asturias en este 2025 se ha producido en la red. . La ciudad asturiana con más habitantes, Gijón, ha experimentado un crecimiento del 5 por ciento en su tasa de criminalidad en lo que va de año con respecto al anterior, con 1.375 denuncias. Sin embargo, ha sido en Oviedo donde se han disparado este tipo de delitos. El número de infracciones penales ligadas a delitos informáticos ha subido en 2025 más de un 11 por ciento con respecto al mismo periodo del anterior. Según los datos que maneja el ministerio del Interior, el número de infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia han pasado de las 930 registradas en los primeros seis meses de 2024 a las 1.134 que se llevan contabilizadas hasta ahora en 2025.

La Policía Nacional, a través de sus redes sociales, buscar informar y alertar a la ciudadanía con vídeos sobre estafas que han detectado que nos pueden llegar en forma de mensaje o correo. A través de su canal de tiktok, avisan de una estafa relacionada con las rebajas. "Los estafadores se hacen pasar por empresas de paquetería y envían un sms diciendo que falta el número de tu casa. Es una estafa en la que quieren tus datos y tu tarjeta bancaria. Ninguna empresa de paquetería te contactaría de esta manera. Crees que esperas un paquete pero, en realidad, te están esperando a ti", aseguran en el vídeo

Se trata de un caso de smishing, "una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico", como explica el Instituto Nacional del ciberseguridad, Generalmente el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto. El problema, que no es nuevo, parece estar viviendo un momento de alta actividad con la suplantación de las entidades bancarias como señuelo. La operativa es sencilla. Recibimos un SMS de un remitente (que se que llama igual que un banco) en el que nos insta a proporcionar datos con relativa urgencia. Para hacerlo, nos manda abrir el enlace que viene con el mensaje. El problema viene ahí, porque si introduces tus datos, ya no hay vuelta atrás. Acabas de dar acceso a los ciberdelincuentes a tu cuenta bancaria