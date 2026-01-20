El PSOE considera "ridículo" que el PP presuma del "elevado número de usuarios" en la oficina de Vivienda de Oviedo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, aseguró este martes que es "ridículo" que Nacho Cuesta, concejal de Urbanismo, presuma del "elevado número de usuarios" de la oficina de Vivienda entre junio y diciembre. "La respuesta del equipo de gobierno al problema de la vivienda es una oficina temporal que aconseja a dos personas al día", señaló Álvarez, tirando de ironía.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el funcionamiento del servicio de asesoramiento en materia de vivienda, al considerar que el número de atenciones realizadas, con menos de dos consultas diarias, resulta insignificante. Desde el PSOE advierten además de que les preocupa especialmente la valoración positiva que hacen los promotores del servicio del hecho de que muchas consultas estén relacionadas con la transformación de locales comerciales u oficinas en desuso en viviendas, una orientación que, a su juicio, evidencia la falta de un plan ambicioso para facilitar el acceso a la vivienda.

Según los socialistas, el informe revela además que ninguna de estas consultas tiene como objetivo la creación de vivienda habitual, sino su conversión en viviendas turísticas para eludir la futura normativa regional. En este sentido, acusan a PP e IU de haber pactado una oficina destinada en realidad a asesorar a propietarios para maximizar el rendimiento de sus inmuebles, al tiempo que, según denuncian, renuncian a utilizar las herramientas que contempla la Ley de Vivienda para intervenir de forma efectiva en el mercado.

"Cuando los inquilinos de Gijón o Avilés tengan que renovar próximamente sus contratos de renta, estarán protegidos por los topes al alquiler de sus zonas tensionadas; sin embargo, en Oviedo, no porque la consejería de Ovidio Zapico prefiere no tensionar a Canteli", concluyó Álvarez, muy molesto con la situación.