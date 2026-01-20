Más de setecientas firmas para exigir la reapertura de una vía de paso que lleva cerrada desde septiembre: "Es frustante"

Fue en septiembre cuando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cerró al paso el puente que une La Argañosa y Vallobín debido a su mal estado de conservación. Desde entonces, han pasado cuatro meses y los vecinos se han cansado de dar rodeos. Es por ello que han comenzado a recoger firmas para exigir su reapertura y ya han conseguido más de setecientas. "Mientras estuvo abierto, ambas zonas estaban conectadas a través de un trayecto rápido y seguro para todos los vecinos. Sin embargo, desde que está vallado, nuestra vida cotidiana ha cambiado drásticamente".

El cambio, argumenta el redactor de la petición a través de la plataforma change.org, ha sido drástico. "Las cosas que antes eran sencillas, ahora son un reto". "Para hacer grandes y pequeñas cosas como ir al supermercado, coger un autobús, o simplemente utilizar mi coche, tengo que dar un rodeo considerable. Esto no solo es frustrante sino que también consume un tiempo precioso que podríamos pasar con nuestra familia o dedicarnos a otras tareas importantes".

Además, argumenta que el puentín no solo es una vía de paso. "Las miles de personas que dependemos de él nos vemos afectadas cada día que pasa y nuestras quejas no han sido atendidas de manera efectiva ni oportuna. El cierre ya ha causado inconvenientes significativos, y el costo emocional y económico sigue acumulándose. Las autoridades locales deben priorizar la reparación inmediata para devolvernos la comodidad y la seguridad que alguna vez tuvimos. Este puente es vital para garantizar una movilidad efectiva y segura que nos permita reintegrarnos a nuestra rutina diaria sin complicaciones innecesarias".