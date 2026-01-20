Una velada con Bach y Beethoven en las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni"

Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" vuelven al Auditorio mañana, a las 19.30 horas, con un recital protagonizado por el violinista Daniel Lozakovich y el pianista David Fray. Tras el paso de Yuja Wang, la semana pasada, por el ciclo que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo –en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA–, este dúo de violín y piano pondrá la banda sonora al ecuador de las jornadas con un programa compuesto por las "Sonatas para violín y piano en Si menor y en Mi mayor" (BWV 1014 y BWV 1016, respectivamente) de Johann Sebastian Bach y la "Sonata para violín y piano número 9 en La mayor", op. 47 "Kreutzer" de Ludwig van Beethoven.

En la primera parte interpretarán las dos sonatas de Bach, piezas para violín y clave que representaron en su día cierto avance en el género, ya que, en lugar de marcar algunas pautas para la improvisación del continuo, a partir de la sonata BWV 1014 Bach detalla con precisión las melodías que deseaba que acompañaran al violín. La segunda parte estará dedicada, íntegramente, a la ejecución de la "Kreutzer", una obra compuesta en 1803 y notable por su exigente parte de violín, por la presentación de una escritura pianística más profunda que en las sonatas precedentes, su duración inusualmente larga y su alcance emocional, entre movimientos enérgicos y contemplativos de una desbordante expresividad.

Lozakovich es uno de los violinistas más solicitados y reconocidos de la escena musical actual. Durante la actual campaña actuará con la Royal Concertgebouw Orchestra bajo la dirección de Klaus Mäkelä, con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la Royal Liverpool Philharmonic o la Orquestra Gulbenkian. Colabora asiduamente con importantes formaciones sinfónicas, como la Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Boston Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Filarmonica della Scala y BBC Symphony Orchestra y ha trabajado con algunos de los directores más relevantes de los últimos años, como Riccardo Chailly, Esa-Pekka Salonen y Andris Nelsons.

David Fray es un intérprete de gran versatilidad cuyo repertorio abarca desde Bach hasta Boulez, actuando habitualmente como solista, recitalista y músico de cámara. Ha colaborado con directores de primer nivel, como Semyon Bychkov, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Paavo Järvi, Kurt Masur y Riccardo Muti. Mantiene un vínculo especialmente profundo con la obra de Johann Sebastian Bach, interpretando con frecuencia las "Variaciones Goldberg" en escenarios de todo el mundo. Entre los proyectos recientes de Fray destacan colaboraciones con Cecilia Bartoli y Peter Mattei.

Las localidades para esta velada musical, de poco más de hora y media de duración –pausa incluida–, se pueden adquirir, al precio de 18 euros (patio de butacas) y 16 euros (anfiteatro) en la taquilla del teatro Campoamor de 11.00 a 14.00 horas, en la del Auditorio de 17.00 a 19.30 y en la web entradas.oviedo.es.