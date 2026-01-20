Vox denuncia la "falta de ejecución" del Plan Estratégico de Subvenciones de Promoción Económica y Empleo en Oviedo

El Grupo Municipal Vox en Oviedo registró este martes una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Economía para que el equipo de gobierno aclare por qué varias líneas del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2021-2024 del área de Promoción Económica y Empleo no se han ejecutado. "El Ayuntamiento de Oviedo ha dejado sin ejecutar ayudas clave para autónomos, pymes y comercios mientras presume de apoyar el emprendimiento y la actividad económica", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.

Según el grupo conservador, el informe de control financiero sobre el Plan Estratégico de Subvenciones de Promoción Económica y Empleo 2021-2024 revela graves deficiencias, al no ejecutarse varias líneas clave de ayudas destinadas a autónomos y pymes, pese a contar con financiación prevista. En concreto, denuncian que las subvenciones para gastos corrientes, dotadas con 7,5 millones de euros, no se aplicaron en 2023 y 2024, y que tampoco se ejecutaron las ayudas para la transformación de locales comerciales ni para la creación o mantenimiento de empleo. "No hablamos de un simple trámite burocrático: la falta de ejecución de estas subvenciones tiene un impacto real en el desarrollo económico y social del municipio y en la creación de empleo", remarcó Peralta.

"Si el Ayuntamiento aprueba un Plan Estratégico de Subvenciones y luego no ejecuta líneas enteras, está fallando a quienes confían en esas ayudas para mantener su negocio, crear empleo o salir del desempleo. El gobierno municipal no puede esconderse detrás de tecnicismos: tiene que explicar por qué no se han convocado estas subvenciones, a cuánto dinero se ha renunciado y qué consecuencias ha tenido para la economía de Oviedo", advirtió Peralta.

Vox reclama aclaraciones sobre posibles modificaciones o eliminaciones de líneas del PES que, según el informe de control financiero, no se reflejan en el portal de transparencia, y denuncia que esta falta de actualización supone un déficit de transparencia y dificulta el control ciudadano del uso de fondos públicos. "Resulta inaceptable que se juegue con las expectativas de autónomos, pequeñas empresas, entidades y personas desempleadas mientras el Ayuntamiento no cumple ni sus propios planes estratégicos ni sus obligaciones de transparencia", concluyó la portavoz.