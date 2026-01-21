Oviedo prepara una nueva prórroga en la gestión del parking de La Escandalera: el aparcamiento estará abierto hasta que empiecen las obras de ampliación y la transformación de la plaza
El grupo Masaveu, encargado del estudio de viabilidad, plantea una ampliación hasta las tres plantas y 565 plazas de estacionamiento
La ampliación del parking y la transformación del parking de la Escandalera continúa dando pasos, pero el camino para su consecución llevará aún tiempo. Es por ello que el Ayuntamiento prepara ya la tercera prórroga de la gestión del aparcamiento. La actual finaliza en marzo y la concejalía de Planeamiento Urbanístico, en manos de Nacho Cuesta, ya prepara una nueva ampliación de los plazos. El objetivo es que las instalaciones continúen en funcionamiento "hasta coincidir con el inicio de las obras". Aparcamientos de Asturias, filial de la Corporación Masaveu, gestiona desde el 16 de septiembre de 1973 las instalaciones dotadas con cuatrocientas plazas de estacionamiento. La concesión inicial fue de medio siglo y en septiembre de 2023 fue alargada durante un año y medio más. La junta de gobierno aprobó hace un año una segunda dilación de los plazos hasta marzo y ya preprara la tercera aunque los plazos no están cerrados.
El procedimiento alrededor de las obras que transformarán parte del corazón de Oviedo es "complejo". Los últimos pasos públicos dados fue la elaboración del proyecto de viabilidad. Tres empresas se presentaron al proceso: Saba Aparcamientos S.A., Empark Aparcamientos y Servicios S.A. y Aparcamientos de Asturias S.A. Tras analizar la documentación, la junta de gobierno optó por la última por "su mayor aportación de valor y su compromiso con la modernización del espacio". Su diseño pasa por un aparcamiento de tres plantas alcanzando las 565 plazas destinadas a coches, furgonetas, bicicletas y patinetes.
También propone la preinstalación integral de electrificación para todas las plazas, un canon anual de 40.000 euros a favor del Ayuntamiento y la asunción del coste de la obra en el mosaico del paseo de los Álamos, que incluye el levantamiento y acopio de sus piezas para su correcta conservación. Además, la empresa aporta un anteproyecto de aparcamiento que servirá como base de referencia para el desarrollo posterior del proyecto técnico. Además, la primera planta cuenta con una mayor altura libre, lo que permitirá acoger servicios innovadores de movilidad y nuevas fórmulas de uso del espacio urbano como zonas para carsharing (alquiler de coches, motos o patinetes), acceso de camiones, almacenes para reparto de última milla y un hub de servicios de movilidad. Las plantas subterráneas 2 y 3 se destinarán al aparcamiento propiamente dicho, con plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos y necesidades de los diferentes usuarios.
Otro de los elementos que gusta de la propuesta es que esta propuesta encaja con la Zona de Bajas Emisiones, puesta en marcha el 1 de enero. Ahora, el Ayuntamiento trabaja para sacar adelante el concurso para elegir a la empresa que ejecute las obras y se quede con la gestión del aparcamiento. El grupo Masaveu parte con ventaja tras realizar el estudio de viabilidad.
