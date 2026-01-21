Oviedo "vuelve a estar en el radar de la inversión": el Ayuntamiento lleva vendidos 20.000 metros cuadrados del Parque Empresarial de Olloniego

Dos fases de compraventa lleva puestas en marcha la concejalía de Economía, liderada por Leticia González, para el Parque Empresarial Oviedo, antiguo polígono de Olloniego-Tudela. Los resultados de ambas son más que satisfactorios para el equipo de gobierno porque "son claros y sostenidos" con la venta hasta el momento de más de 20.000 metros cuadrados de superficie que han permanecido sin uso desde su creación hace más de veinte años. "Ambas licitaciones confirman que Oviedo vuelve a estar en el radar de la inversión porque hay interés por parte de las compañías que buscan ubicaciones competitivas", destacó la responsable del área.

La última incorporación a este proyecto es de la empresa Nakron Stud, especializada en fijaciones de acero, que adquirirá la parcela H1 con casi 4.000 metros cuadrados pertenecientes a la fase II de construcción. "Oviedo ofrece condiciones atractivas para crecer, generar actividad y empleo", destacó González quien subraya que el relanzamiento de este parque empresarial hecho por el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli "refuerza su posicionamiento como gran polo industrial de referencia en la capital asturiana".

Una de las fórmulas por la que ha optado el Ayuntamiento son sus precios de comercialización. Las 26 parcelas industriales disponibles de la segunda salieron a licitación por 70,56 euros el metro cuadrado. El coste de tres suelos de la primera zona fue de 66,33 y de 99,52 euros por metro cuadrado. Además, se ofrecen varias facilidades de pago. El comprador abonará el 5% de la parcela en el momento de la escritura, a los doce meses pagarán otro 20% y el 75% restante a los tres años.

Los cambios alrededor del polígono han sido muchos desde hace un año cuando se cambió su nombre para "facilitar su identificación". También se ha mejorado la imagen y se han reforzado diferentes servicios. "En las próximas fechas destinaremos 200.000 euros a renovar la señalización de accesos e instalar tótems informativos por zonas, y extenderá el sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local al conjunto del recinto para seguir elevando la seguridad". Además, estas actuaciones cuentan con una subvención de 38.700 euros de Sekuens, dentro del Programa de Espacios Industriales. "A ello se suman la reciente instalación de fibra óptica en la Fase II, el desbroce y acondicionamiento de parcelas disponibles y la obtención, en próximas semanas, de un distintivo de calidad que refuerza la competitividad del parque", concluyó.