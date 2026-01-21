Así son las candidaturas del resto de ciudades con las que compite Oviedo para albergar la Agencia de Salud Pública: un edificio diseñado por Santiago Calatrava, hospitales, la sede de la Expo y la antigua sede de un banco

Un edificio diseñado por Santiago Calatrava, hospitales, el pabellón de Zaragoza en la Expo 2008 y la antigua sede de un banco. La competencia para albergar la Agencia de Salud Pública es férrea. Ocho ciudades repartidas a lo largo de la geografía española luchan por albergar este organismo dependiente del ministerio de Sanidad que nace con el objetivo de reforzar las capacidades del país frente a futuras emergencias sanitarias. En principio, serán sesenta los funcionarios que comiencen a trabajar en las instalaciones elegidas por el gobierno de Pedro Sánchez a mediados de febrero. Después, se irán incorporando trabajadores hasta llegar a los trescientos y uno de los requisitos de obligado cumplimiento es ofrecer un inmueble de, al menos, 4.000 metros cuadrados. También se mirará de forma positiva su cercanía con las principales estaciones de tren, autobús y aeropuertos para facilitar el movimiento de los expertos por cada rincón de la geografía española así como tener un mercado inmobiliario competitivo para que los especialistas encuentren una vivienda con facilidad tanto en el régimen de alquiler como de venta.

El Ejecutivo nacional quiere descentralizar las instituciones. Es decir, que se repartan a lo largo del mapa español beneficiando de esta forma a las economías de las diecisiete economías regionales. Es por ello que las candidaturas han sido presentadas por diferentes organismos. La mitad de los proyectos fueron registrados por las consejerías de Salud. Dentro de este grupo, se encuentra Oviedo. La cartera liderada por Concepción Saavedra ha propuesto al Calatrava para albergar a la Agencia de Salud Pública sin quitar la mirada del castillo de entrada a la fábrica de armas de La Vega. Entre los puntos a favor, está su cercanía con la Universidad de Oviedo. "Es eje vertebrador del conocimiento de Asturias". También resaltan las infraestructuras de referencia como son el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Finba o el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

Una de las rivales se encuentra a tan solo 126 kilómetros de distancia. Se trata de la antigua sede de la Caja de España en el leonés Alto del Portillo. Esta candidatura se oficializó casi al toque de campana fijado por el ministerio de Política Territorial el pasado lunes. Necesitó que el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria así como el Sindicato de Veterinarios de León dieron un paso adelante para apoyarles. Otra provincia vecina es Lugo. En este caso, el proyecto cuenta con el respaldo de la Xunta para que la reconversión del Pazo de Feiras en la sede de la Agencia de Salud Pública.

Noticias relacionadas

Toledo mantenía en secreto qué ubicación ofreció en la documentación entregada ante el Estado. No fue hasta este miércoles cuando la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, desveló que es el Hospital General Universitario de Toledo, un lugar de "grandes dimensiones y grandes espacios". En este sentido, Granada propone de forma inicial la Escuela Andaluz de Salud Pública hasta que se acondicione el hospital Clínica San Cecilio. Por su parte, Murcia se ha decantado por el pabellón docente Virgen de la Arrixaca del campus de Ciencias de la Salud de El Palmar; mientras que Zaragoza propone el Pabellón Aragón de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Mientran tanto, Barcelona optó por la antigua residencia estudiantil Ramón Llul situada en pleno centro de la ciudad condal y patrimonio de interés nacional.