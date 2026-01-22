Avanzan las obras en la gran marquesina del entorno del HUCA con un falso techo de acabado espejo
En el espacio de espera construido junto a las dos dársenas se tiene que colocar mobiliario.
La construcción de la nueva parada de autobuses del entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) avanza con la colocación del falso techo. Para esta zona, donde aguardarán los viajeros hasta que se desplacen a las dos dársenas para subir a los autobuses, se ha elegido un acabado reflectante tipo “espejo” para “aportar un componente estético distintivo”, recoge el proyecto.
El gran espacio cubierto construido en el espacio que se extiende entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal ocupa 300 metros cuadrados. En esta estructura se han colocado cortavientos en dos de los frentes.
Entre las tareas pendientes para finalizar los trabajos figura la colocación del mobiliario. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias prevé inaugurar en las próximas semanas tanto la gran marquesina y las dársenas como los tapices rodantes que conectarán esa zona con la entrada de Consultas Externas del HUCA.
Más de 400 autobuses
En las pasarelas eléctricas se están ejecutando pruebas para su puesta en marcha. La nueva parada, donde se detendrán diariamente 430 autobuses, dispondrá de dos dársenas. Una de ellas, la ubicada más próxima al complejo sanitario, para los autobuses urbanos y la que se habilitará entre ésta y el gran espacio cubierto se reserva para los servicios interurbanos
