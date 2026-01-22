El Ayuntamiento de Oviedo presenta en Fitur una iniciativa para conectar a los visitantes con el comercio local

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, presentó este jueves la iniciativa “Oviedo, una ciudad para comprar” aprovechando su presencia en Fitur. Es un proyecto de turismo comercial que refuerza la visibilidad del comercio local como parte de la experiencia de quienes visitan la ciudad. "Nace para que quien nos visita descubra de forma fácil y atractiva todo lo que ofrece nuestro comercio local, que es calidad, cercanía y una seña de identidad de la ciudad", destacó González.

La iniciativa permitirá que turistas y visitantes descubran de forma sencilla la oferta comercial de Oviedo gracias a un acceso directo mediante códigos QR a la página web del comercio. La acción se apoyará en una red de puntos de información repartidos por la ciudad, con especial presencia en los hoteles, donde se instalarán tótems informativos en las zonas de recepción para facilitar el acceso inmediato a los contenidos.

El proyecto aúna promoción y herramientas digitales con el objetivo de poner en valor la calidad y diversidad del comercio local, integrándolo en los itinerarios habituales de quienes visitan la ciudad. A través de esta plataforma, los usuarios podrán localizar establecimientos por categorías, descubrir comercios emblemáticos y conocer de primera mano la riqueza del tejido comercial ovetense de una manera ágil y accesible.

"Queremos convertir el comercio local en una parte natural de la experiencia turística, reforzando su visibilidad y generando oportunidades para nuestros negocios con herramientas que conectan lo físico y lo digital", señaló González, que estuvo acompañada por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por el concejal de Turismo, Alfredo Quintana, y por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. "Pone en valor el trabajo diario de comerciantes y profesionales, además, refuerza una idea clara: Oviedo no solo es un destino para visitar, también es un destino para comprar", concluyó.