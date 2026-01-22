Brillante dúo musical en el Auditorio

Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" alcanzaron anoche el ecuador de la presente edición en el recital protagonizado por Daniel Lozakovich (violín) y David Fray (piano), un dúo que dejó momentos de una notable belleza sonora.

La velada, organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, incluía un programa tan exigente como atractivo, dedicando la primera mitad a la interpretación de las "Sonatas en Si menor y en Mi Mayor" de Johann Sebastian Bach, donde el tándem mostró un gran equilibrio y una sonoridad pulida, extrayendo Lozakovich todas las posibilidades de su Stradivarius "ex-Sancy" y haciendo lo propio Fray con un piano de sonido cálido. Todo ello potenciado por la tenue iluminación, generando una atmósfera intimista que invitaba a deleitarse con el buen hacer de los artistas.

Tras la pausa, el repertorio se escoraba hacia el Romanticismo de la mano de la "Sonata para violín y piano número 9 en La mayor" de Ludwig van Beethoven, un cambio de registro que obligó a los protagonistas a mantener la concentración para ejecutar, con mucho acierto, los cambios de tempi y de carácter que vertebran esta página beethoveniana. Sus tres movimientos evidenciaron la buena sintonía del dúo, bien balanceado y con una gran expresividad.

Noticias relacionadas

Tras algo más de hora y media de concierto, ante los aplausos del público -la asistencia fue ligeramente inferior a anteriores citas, los artistas interpretaron, a modo de propina, el "Andante con variaciones" de la "sonata para violín número 25" de Wolfgang Amadeus Mozart y el "Preludio y allegro" de Kreisler.