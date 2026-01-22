El Calatrava en obras: la conocida empresa que reforma la planta intermedia del centro comercial para el aterrizaje de la Alfonso X el Sabio

La planta intermedia del antiguo centro comercial Calatrava ya está en obras. Los operarios de la constructora San José - encargada de la gran rehabilitación del Palacio de los Deportes- han tomado los 14.000 metros cuadrados de superficie para el inicio de los trabajos de derribo de las tiendas que dará paso a la construcción de las clases y las diferentes estancias para profesores y alumnos. Los plazos se han cumplido al milímetro. Fue el viernes cuando el Alcalde, Alfredo Canteli, y el presidente de la institución académica, Jesús Nuñez, firmaron el contrato de arrendamiento de los 23 locales cerrados desde 2019 y ya adelantaron que las obras comenzarían esta misma semana. Los trabajadores ya han vallado la antigua entrada al Modoo y han sustituido una de las puertas de cristal por otra para facilitar el acceso de los diferentes materiales y herramientas así como el paso de los obreros. Además, en la mañana de este jueves varios vehículos transportaban materiales.

Las obras se prolongarán todo este año. La Universidad Alfonso X el Sabio invertirá 13 millones de euros para eliminar las paredes, probadores y otros servicios. Después, comenzará la construcción de las clases y se les dotará con el mobiliario suficiente para comenzar en septiembre las clases. El objetivo es que una parte de las obras esté finalizada en verano para que 300 o 400 alumnos pertenecientes a los grados de Medicina y Enfermería comiencen el curso. El primer mes lectivo se compatibilizará con el resto de los trabajos y las previsiones para por una implantación a lo largo de un lustro del resto de estudios universitarios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health). Habrá más de tres mil alumnos y el 30% serán extranjeros.

Un contrato de veinte años

El mensaje que Nuñez transmitió el viernes es que la Alfonso X el Sabio aterriza para siempre en la capital asturiana. Por el momento, el contrato de arrendamiento es de veinte años a cambio de un canon de 6,3 millones por la utilización del espacio hasta 2046. Es decir, la institución privada abonará al Ayuntamiento una cuantía de 314.600 euros anuales por el alquiler de 14.000 metros cuadrados. De ellos, 9.400 estarán destinados aulas, laboratorios, despachos y espacios de apoyo y generarán 246 puestos de trabajo repartidos entre 210 profesores y 36 trabajadores no docentes una vez que estén implantados todos los estudios.

También se espera que se externalicen los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad generando «empleo en el entorno», según detallan en la documentación entregada al Ayuntamiento durante la licitación puesta en marcha en noviembre.

Una expansión por el Norte

De esta firma, la Universidad Alfonso X el Sabio crece por el Norte. La institución académica celebró en febrero su trigésimo año de vida con un acto protagonizado por Felipe VI en su campus originario: el de Villanueva de la Cañada. En este tiempo, se han expandido al madrileño barrio de Chamberí y el pasado septiembre, a Málaga. Su objetivo siempre es atraer, generar y retener talento bajo el prisma de la excelencia, innovación y compromiso. Además, y como subrayó Núñez en su visita a Oviedo, las universidades, las escuelas de negocios y los centros de formación especializados «tenemos la misión de anticiparnos a las necesidades de un ecosistema cada vez más demandante de talento especializado».