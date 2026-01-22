El emotivo mensaje de Carlota, la hija mayor de Melendi, para decirle lo "orgullosa" que está de él
El cantante cumplió 47 años rodeado de su familia
Melendi cumplió ayer 47 cumpleaños, un aniversario a celebrar por todo lo alto con su gran familia, su pareja, la bailarina Julia Nakamatsu, y sus cinco hijos.
La mayor de ellos, Carlota, de 20 años, quiso felicitarlo ayer a través de sus redes sociales, compartiendo varias fotos del álbum familia y dedicando unas cariñosas palabras al cantante ovetense: "Ojalá sepas lo orgullosa que estoy de ser tu hija y la tranquilidad que me da saber que siempre estás ahí. Te quiero más de lo que digo y de lo que a veces demuestro. Gracias".
Y continúa: "Por cuidar de todos nosotros sin hacer ruido, por estar siempre, incluso cuando no lo decías con palabras. Gracias por tus consejos repetidos mil veces, por tus ‘ten cuidado’, tus ‘avísame cuando llegues’, tus ‘yo solo quiero que estés bien’. Por enseñarme que la constancia, el respeto y el esfuerzo valen más que cualquier atajo. Por ser ejemplo incluso cuando no eras consciente de ello".
Carlota, la primogénita de Melendi, es la hija que tuvo a los 26 años con Miriam Martínez de la Vega. La joven ha empezado a dar sus primeros pasos como modelo.
