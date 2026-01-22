La emblemática fuente de Oviedo que será reestrenada a finales de mes: tendrá un novedoso sistema de chorros y luz
El surtidor, construido en 1995, acaba de ser objeto de una ambiciosa reforma presupuestada en 172.000 euros
La fuente de la plaza de San Miguel volverá a entrar en funcionamiento con su nueva estructura a finales de este mes o, como muy tarde, a principios de febrero, una vez culminen los últimos trabajos de su reforma integral. El emblemático surtidor ya muestra el cambio más visible de la actuación: los nuevos chorros semiesféricos, que transforman por completo la imagen de este espacio urbano tan representativo. La intervención, impulsada por la Concejalía de Infraestructuras y con una inversión municipal de 172.000 euros, ha permitido modernizar una fuente construida en 1995 mediante la renovación completa de su circuito hidráulico.
El sistema incorpora ahora boquillas de acero inoxidable y latón, diseñadas para generar un flujo de agua más suave y silencioso, en cumplimiento de la normativa acústica y con el objetivo de evitar molestias a los vecinos del entorno. La reforma incluye también iluminación led RGB regulable, que permitirá realzar la fuente y adaptarla a celebraciones y fechas señaladas. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca recuperar el atractivo visual y la funcionalidad de una fuente que había perdido protagonismo tras la reducción de la altura de sus chorros debido al exceso de ruido, devolviéndole su papel como elemento central de la plaza.
