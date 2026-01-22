El gran evento de Oviedo que acaparará la mirada de más 100 millones de personas en marzo: todo lo que se sabe de la cita
Más de 50 creadores de contenido referentes en gastronomía, cultura pop y otras áreas se reunirán en el Calatrava durante tres días
Oviedo se convertirá del 20 al 22 de marzo de 2026 en punto de encuentro para algunas de las comunidades digitales más activas del panorama nacional con la celebración de la primera edición de FanMedia Con, un Festival de Cultura Fan y Creación que nace con el objetivo de trasladar al espacio físico las dinámicas que hasta ahora se desarrollaban mayoritariamente en internet.
El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo y propone un formato alejado de la feria tradicional. Durante tres días, el festival combinará encuentros entre creadores y seguidores, contenidos en directo, talleres, exposiciones, espectáculos y actividades participativas, con una programación pensada desde la perspectiva de los propios creadores de contenido y de la relación que mantienen con sus comunidades.
Según la organización, FanMedia Con aspira a convertirse en un punto de encuentro transversal para públicos diversos: seguidores del gaming y los eSports, aficionados a la cultura geek, pop y audiovisual, público interesado en divulgación científica y tecnológica, cómic, música o cine, así como quienes entienden la gastronomía como parte de la experiencia cultural compartida.
Uno de los ejes centrales del festival será el encuentro presencial entre creadores y audiencia, con propuestas como grabaciones en directo, charlas, podcasts en vivo y dinámicas conjuntas. La programación también fomentará el diálogo entre lo digital y lo presencial mediante competiciones de videojuegos, experiencias de realidad virtual, exhibiciones artísticas y actividades gastronómicas tematizadas.
El festival reservará espacios específicos para juegos de rol, juegos de mesa y cartas coleccionables, como Magic: The Gathering, con partidas abiertas y demostraciones dirigidas a públicos de distintas edades. Además, participarán artesanos y creadores vinculados a la ilustración, la fantasía, la ciencia ficción y el coleccionismo dentro de la cultura geek y pop.
Más de 50 creadores confirmados
Al frente del proyecto se sitúa The Corvus Clan, colectivo de creadores que actuará como anfitrión y motor conceptual del evento y que suma más de ocho millones de seguidores en plataformas como YouTube, Twitch, Instagram y X. El certamen contará también con Daniel Fez como maestro de ceremonias, uno de los divulgadores más populares del momento, con millones de seguidores en TikTok e Instagram.
FanMedia Con anuncia la participación de más de 50 creadores de contenido y divulgadores, que en conjunto superan los cien millones de seguidores. Entre los nombres confirmados figuran Doctor Fisión, referente en divulgación científica; Nexxuz, Cenando con Pablo, Tomás Castellanos o StripMarvel, con perfiles centrados en videojuegos, ciencia, tecnología, cine, cómic y gastronomía. A ellos se suma Kryptonia Collectibles, proyecto expositivo que llega a Oviedo tras su presentación en la Comic-Con de Málaga.
La programación incluirá un área específica de gaming y eSports, con torneos y juego libre; más de un centenar de horas de charlas y conferencias; zonas dedicadas a cómic, ilustración y artesanía; concursos y exhibiciones de cosplay y K-pop, además de espectáculos y música en directo.
Gastronomía y cultura pop
Uno de los aspectos diferenciales del festival será su propuesta gastronómica. Talleres y cenas temáticas combinarán productos y tradición asturiana con cocinas internacionales, como la japonesa o la coreana, inspirándose en universos de la cultura popular como Star Wars, Harry Potter o Juego de Tronos. Estas actividades contarán con la participación de chefs reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, junto a creadores gastronómicos digitales.
La elección del Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, diseñado por Santiago Calatrava, responde también a una apuesta por descentralizar este tipo de eventos y situar al norte de la península en el circuito de las grandes citas vinculadas al entretenimiento y la creación digital. El recinto cuenta con más de 15.000 metros cuadrados, un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas y ha sido escenario de rodajes cinematográficos.
Más allá del evento presencial, FanMedia Con se apoyará en FanMedia, una plataforma digital activa antes y después del festival que ofrecerá contenidos exclusivos, acciones participativas y dinámicas de gamificación, con el objetivo de prolongar la experiencia y reforzar la relación entre creadores, público y marcas durante todo el año.
