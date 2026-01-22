Oviedo, una ciudad con planes durante todo el año

Oviedo acude a Fitur con un relato nítido: una ciudad compacta y caminable que combina patrimonio, agenda cultural, gastronomía y naturaleza urbana, reforzando además su posicionamiento en sostenibilidad y en turismo activo.

Deporte. Uno de los grandes ejes de 2026 es el deporte. La capital asturiana luce el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción impulsada por ACES Europe y recogida en un acto internacional celebrado en el Parlamento Europeo. La idea que traslada es clara: el deporte como palanca de salud, cohesión y dinamización económica, con capacidad para atraer eventos y visitantes más allá de la temporada alta.

Ópera. En paralelo, la ciudad refuerza su perfil cultural: la Ópera de Oviedo se incorpora al escaparate como símbolo de programación estable y de calidad, mientras la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 se presenta como un proyecto de ciudad centrado en participación, acceso y proyección internacional, en un proceso nacional que entra en fase decisiva durante 2026.

Santa María del Naranco / Cedida a LNE

Sostenibilidad. La sostenibilidad aparece con un aval concreto. Oviedo exhibe la obtención de la «S» de Sostenibilidad Turística del ICTES para tres espacios estratégicos: la Oficina de Turismo del Escolarín, el Palacio de Congresos de Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una lógica de destino responsable.

Identidad jacobea. Otro pilar es la identidad jacobea. Oviedo refuerza su marca como origen del Camino Primitivo, poniendo el acento en la experiencia del peregrino y en los servicios de información y sellado de credenciales en puntos clave como la Catedral, el albergue y las oficinas turísticas.

Multigeneracional. La propuesta se completa con un enfoque claramente multigeneracional: la Cabalgata de Reyes, una de las más antiguas y emblemáticas del país, se reivindica como gran icono de turismo familiar, con una participación ciudadana que la convierte en tradición viva.

Cartel que anima a disfrutar en la ciudad del eclipse del próximo mes de agosto / Cedida a LNE

Naturaleza. En naturaleza y experiencias, Oviedo se promociona como «Ciudad del Eclipse» ante el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que cruzará España y que tendrá en la capital asturiana una localización destacada para la observación.

Comercio local. Oviedo afirma su compromiso con el comercio local a través de la iniciativa «Oviedo, una ciudad para comprar», proyecto que facilitará a los turistas información sobre los establecimientos comerciales ovetenses a través de un QR en puntos estratégicos de la ciudad.

Gastronomía. Y, en el capítulo gastronómico, el calendario juega a favor: la Preba de la Sidra de Gascona como cita identitaria y de gran convocatoria, y El Desarme, ya reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidan a Oviedo como destino que se visita, y se celebra, también a través de la mesa.