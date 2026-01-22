Oviedo, una ciudad con planes durante todo el año
Deporte, cultura, Camino Primitivo, sostenibilidad certificada y grandes citas gastronómicas y familiares vertebran la propuesta con la que la capital asturiana se proyecta estos días en Madrid
Oviedo acude a Fitur con un relato nítido: una ciudad compacta y caminable que combina patrimonio, agenda cultural, gastronomía y naturaleza urbana, reforzando además su posicionamiento en sostenibilidad y en turismo activo.
Deporte. Uno de los grandes ejes de 2026 es el deporte. La capital asturiana luce el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción impulsada por ACES Europe y recogida en un acto internacional celebrado en el Parlamento Europeo. La idea que traslada es clara: el deporte como palanca de salud, cohesión y dinamización económica, con capacidad para atraer eventos y visitantes más allá de la temporada alta.
Ópera. En paralelo, la ciudad refuerza su perfil cultural: la Ópera de Oviedo se incorpora al escaparate como símbolo de programación estable y de calidad, mientras la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 se presenta como un proyecto de ciudad centrado en participación, acceso y proyección internacional, en un proceso nacional que entra en fase decisiva durante 2026.
Sostenibilidad. La sostenibilidad aparece con un aval concreto. Oviedo exhibe la obtención de la «S» de Sostenibilidad Turística del ICTES para tres espacios estratégicos: la Oficina de Turismo del Escolarín, el Palacio de Congresos de Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una lógica de destino responsable.
Identidad jacobea. Otro pilar es la identidad jacobea. Oviedo refuerza su marca como origen del Camino Primitivo, poniendo el acento en la experiencia del peregrino y en los servicios de información y sellado de credenciales en puntos clave como la Catedral, el albergue y las oficinas turísticas.
Multigeneracional. La propuesta se completa con un enfoque claramente multigeneracional: la Cabalgata de Reyes, una de las más antiguas y emblemáticas del país, se reivindica como gran icono de turismo familiar, con una participación ciudadana que la convierte en tradición viva.
Naturaleza. En naturaleza y experiencias, Oviedo se promociona como «Ciudad del Eclipse» ante el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que cruzará España y que tendrá en la capital asturiana una localización destacada para la observación.
Comercio local. Oviedo afirma su compromiso con el comercio local a través de la iniciativa «Oviedo, una ciudad para comprar», proyecto que facilitará a los turistas información sobre los establecimientos comerciales ovetenses a través de un QR en puntos estratégicos de la ciudad.
Gastronomía. Y, en el capítulo gastronómico, el calendario juega a favor: la Preba de la Sidra de Gascona como cita identitaria y de gran convocatoria, y El Desarme, ya reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidan a Oviedo como destino que se visita, y se celebra, también a través de la mesa.
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»