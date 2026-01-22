Oviedo pisa el acelerador para recuperar La Vega: estos son todos los plazos para transformar el recinto fabril de aquí a 2028

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, presentará en otoño el plan especial para la integración de la fábrica de armas de La Vega en la ciudad. Así lo anunció este miércoles en la feria de turismo Fitur, en Madrid, donde el regidor participó en distintos encuentros institucionales y aprovechó el escaparate turístico para poner en valor uno de los proyectos urbanísticos llamados a marcar el futuro de la capital asturiana. Canteli valoró muy positivamente la primera reunión de la comisión mixta de seguimiento integrada por Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa, en la que se aprobó el martes un cronograma de hitos para la transformación de un polo estratégico de la capital. "Hay una colaboración total y La Vega va a salir adelante, pues ya tenemos preparado el plan especial, que presentaremos en otoño", adelantó Canteli.

Este diario ha tenido acceso al detalle del cronograma aprobado por las partes. En el mismo se señala que durante 2025 se realizaron los desbroces y las prospecciones arqueológicas mediante georradar. El informe final concluye que se ha llevado a cabo una evaluación semiintegral que apunta a la ausencia de restos arqueológicos significativos en la mayor parte de la zona, aunque se recomienda realizar excavaciones más exhaustivas en un punto concreto, entre las naves D1 y E2, que representa en torno al 3 por ciento del ámbito. También se da por culminados los pliegos para convocar un concurso de ideas destinado a lograr una solución adecuada para la integración urbana que el consistorio espera convocar este mismo mes.

Antes de junio de este año se prevé la cesión adelantada de las naves para empezar a desarrollar proyectos previstos en el Plan Estratégico cultural como crear una biblioteca central o una escuela de cine. Además, en el primer trimestre se tramitará ante el órgano ambiental del Principado la documentación aportada por Defensa sobre la posible contaminación de los terrenos. En el segundo y tercer trimestre se desarrollará y culminará el concurso de ideas, en paralelo a las excavaciones arqueológicas previstas. En el último trimestre se iniciarán los trámites para la modificación puntual del PGO, aprobar el plan especial y actualizar el catálogo.

Reparcelación

El desarrollo y aprobación de estos documentos urbanísticos se completará en el tercer trimestre de 2027, un proceso que "exigirá coordinación interadministrativa y la implicación de todas las partes". Culminada esta fase, durante los dos últimos trimestres del año se procederá a la reparcelación y a la redacción del proyecto de urbanización. Las obras se ejecutarán a lo largo de todo el año 2028, en paralelo a actuaciones de demolición, limpieza y mantenimiento de los 120.000 metros cuadrados del complejo.

El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, destacó que se trata de "una planificación ambiciosa, pero absolutamente realista", acordada entre todas las administraciones, y subrayó que "una parte muy importante del trabajo ya está hecha", lo que permitirá agilizar un proyecto estratégico para Oviedo y Asturias.

Avances

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, celebró los avances quince meses después de la firma del convenio, aunque reclamó celeridad y sostuvo que "siempre será mejor un concurso de ideas que algunas propuestas que le hemos escuchado al alcalde", mostrando cautela sobre el proceso.

Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo valoró el consenso institucional. Su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, señaló que "estos avances demuestran que el acuerdo entre administraciones es el camino adecuado", reclamando agilidad, apertura progresiva del recinto y un desarrollo integrado y orientado al interés general para Oviedo. n