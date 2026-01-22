Pega con una escoba a la propietaria de una guardería porque le molestaba los vehículos de los padres: esta es la condena impuesta con la Audiencia de Oviedo

El conflicto comenzó con la puesta en marcha de una guardería. Al hombre y a su mujer le molestaban que los padres de los menores estacionasen sus vehículos en mitad de una vía pública para llevar o recoger a los menores. Era cuestión de minutos. Las quejas fueron continuas y un día la dueña de la escuela infantil se encontró con que habían estrellado un envase de cristal contra la fachada del centro que acabó rompiendo en mil pedazos y llenando el patio de cristales. La situación era de sumo peligro para los bebés. Es por ello que la propietaria acudió a hablar con ellos iniciando una discusión con la mujer. El hombre la recibió con una cuerda en la mano con la que intentó agredirla. Ella consiguió quitársela, pero el hombre no cesó en su empeño. Cogió una escoba y le pegó en la cabeza.

Esto fue lo que ocurrió el 5 de junio de 2025 a las 16.40 y la Audiencia Provincial de Oviedo acaba de confirmar la condena del pago de una multa de 320 euros y una orden de alejamiento durante seis meses de 50 metros. También deberá pagar una indemnización de 280 euros y pagar al SEPA los gastos médicos, tal y como consta en la sentencia. La mujer tuvo que acudir al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras el golpe. Sufrió un trauma craneal y cervicalgia postraumática.

La mujer denunció los hechos y la sentencia fue dictada en junio por el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. El hombre fue condenado como autor "criminalmente responsable de un delito leve de lesiones". Insatisfecho con el fallo, recurrió la sentencia. Alegó "error en la apreciación de la prueba" consistente en un vídeo. En las imágenes "se ve al denunciado con un palo de fregona en la mano, coincidente con el que se dice fue utilizado en la agresión y encierto modo por las manifestaciones del propio acusado y su esposa que reconocen la existencia del incidente". También dan por válido el testimonio de la víctima.