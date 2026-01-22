Grave suceso en Oviedo: La Policía Nacional no descarta que haya más implicados en el apuñalamiento del Antiguo

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación por el apuñalamiento sufrido por un joven en el casco antiguo de Oviedo la madrugada del pasado 11 de enero ante la posibilidad de que más personas hayan participado en la agresión. Así lo recoge el comunicado difundido este jueves por la Jefatura Superior de Policía de Asturias, en el marco de la denominada "Operación Faka", que se ha saldado hasta el momento con cinco detenidos, dos de los cuales ya han ingresado en prisión provisional, como ya ha publicado LA NUEVA ESPAÑA.

Los arrestos se produjeron el pasado 19 de enero tras una investigación iniciada a partir de la primera declaración de la víctima, que logró reconocer a dos de sus agresores. A partir de ese testimonio, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial analizaron el entorno de los sospechosos y contaron con el apoyo clave de las imágenes captadas por las cámaras municipales de videovigilancia, que permitieron identificar a todo el grupo y concretar el grado de participación de cada implicado.

La operación permitió la detención inicial de los dos presuntos autores materiales del apuñalamiento, considerados los principales responsables del ataque, y posteriormente del resto de participantes. Durante el dispositivo policial, los agentes practicaron un registro en la vivienda de los dos autores principales, donde se localizaron vestigios incriminatorios relacionados con la agresión con arma blanca.

Un menor de edad

En cuanto a la situación judicial, uno de los detenidos es menor de edad,por lo que fue puesto a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias, que le ha impuesto la libertad vigilada como medida cautelar. Los otros cuatro arrestados pasaron a disposición judicial el día 20 y el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, para dos de ellos, al apreciar indicios fundados de participación y riesgo de fuga, reiteración delictiva y posible destrucción de pruebas.

Para los otros dos investigados mayores de edad, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros o de comunicarse con ella durante la instrucción, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 11 de enero en la calle Santa Ana, en pleno casco histórico de Oviedo. La víctima, un joven de 24 años y de origen magrebí, fue localizada con tres puñaladas en el abdomen y una fuerte pérdida de sangre, tras un aviso policial por una posible pelea en la cercana calle Mon. Tras ser estabilizado por una UVI móvil, fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía ingresado en estado grave.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias se subraya que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones si se confirma la implicación de más personas en la agresión, con el objetivo de dar por completamente esclarecidos los hechos.