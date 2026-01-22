La rehabilitación de la cubierta de la estación del Norte, a punto de comenzar

La rehabilitación de la cubierta de la estación de tren de Oviedo está a punto de empezar. La adjudicataria de la obra, Cies Obra Civil SL, ya ha firmado el contrato y actualmente «se están cumplimentando los trámites administrativos previos al inicio de las obras», aseguran desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Los trabajos, que tienen un presupuesto de 1.319.053 euros, concluirán, si se cumplen los plazos previstos, a final de año. La rehabilitación de los tejados de la estación de tren es una actuación previa a la remodelación que se proyecta en la terminal para atender al aumento de viajeros.

La obra abarca la renovación de parte de la cubierta del edificio histórico, construido a mediados del siglo XX y de estilo arquitectónico tradicional del Principado, «con la renovación de la teja de cubrición, el refuerzo de su impermeabilización y el despliegue de un nuevo sistema de evacuación de agua pluviales», señala el organismo ferroviario.

También se renovarán los lucernarios de la zona que une la losa que cubre las vías y la parte posterior del edificio, y la carpintería de las ventanas, además de la colocación de filtros solares en los vidrios y marquesinas de los pórticos de la fachada. El Adif programará y organizará los trabajos para que sean compatibles con la prestación del servicio ferroviario en la estación.

Adjudicación

El contrato fue adjudicado el 20 de noviembre del año pasado a la empresa gallega Cies Obra Civil SL. El edificio de la estación de tren se compone de un cuerpo central, que contiene un torreón central y dos torres secundarias, además de dos cuerpos que constituyen las dos alas de la edificación. La longitud de la fachada principal es de aproximadamente 83,30 metros.

La primera estación de Oviedo, la del Norte, se construyó en 1874, tras ser inaugurado el tramo Oviedo-Lena de ferrocarril y dos años después de que empezase a funcionar el tramo Gijón-Oviedo. Su emplazamiento modificó la estructura urbana de Oviedo. El edificio fue sometido a varias reformas y actualmente es la estación conjunta de Renfe y Feve, tras la remodelación que supuso la losa. En breve se iniciará una nueva actuación en la construcción que alberga la terminal de viajeros, que estará centrada en la rehabilitación de la cubierta.