El tiempo que permanecerán cerradas las piscinas del parque del Oeste: estos son los plazos que maneja el Ayuntamiento de Oviedo

Del 20 de marzo al 30 de junio. Estas son las fechas en las que estarán cerradas las piscinas del Parque del Oeste para acometer la gran rehabilitación que modernizará y mejorará la eficiencia energética de este equipamiento. La inversión será ejecutada por la concejalía de Edificios y Patrimonio, liderada por Nacho Cuesta, ascendiendo a 2,82 millones de euros que serán sufragado con fondos europeos. Las obras se dividirán en dos fases, tal y como informó este jueves la concejala de Deportes, Conchita Méndez, a los diferentes clubes que utilizan las instalaciones a lo largo de una reunión que mantuvieron ayer por la tarde en el edificio de la calle José María Martínez Cachero.

La primera comenzará de forma inmediata y se alargará dos meses. Durará, aproximadamente, hasta el 20 de marzo. A lo largo de este periodo, las instalaciones permanecerán abiertas compatibilizando la actividad deportiva con el desarrollo de las obras. No obstante, esta situación llevará incomodidades a los usuarios tales como ruidos, accesos condicionados y posibles ajustes puntuales en el uso del edificio. La piscina permanecerá cerrada desde finales de marzo hasta el 30 de junio. Es decir, tres meses.

Un momento de la reunión mantenida Conchita Méndez con los representantes de los clubes. / LNE

Es por ello que será necesario trasladar la actividad de los clubes a otras instalaciones del municipio. No se descarta que también pueda llevarse a otros concejos y se verán afectados los inscritos en el Abono Deporte Oviedo, aquellos que hacen uso de los cursos de natación escolar y nadadores particulares. «Esta situación implicará la reducción de espacios disponibles, la disminución de las horas de entrenamiento y la necesidad de reorganizar turnos y grupos», detalló Méndez a través de una de prensa en la que explicó que en los últimos meses han realizado «un trabajo de reorganización y planificación del resto de instalaciones municipales para minimizar el impacto sobre la actividad de los clubes». También destacó que priorizarán «la actividad federada y de competición». «Agradecemos a los clubes deportivos y los usuarios por su colaboración y comprensión ante unas obras muy necesarias que redundarán en una mejora significativa de la instalación a medio y largo plazo».

Estas piscinas se han caracterizado por ser el edificio municipal con peor eficiencia energética. Un factor que ha derivado en un aumento notable de los precios de mantenimiento y los recibos que abona el Ayuntamiento, algo que el nuevo proyecto busca revertir mediante una rehabilitación integral. El objetivo es cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), establecido para fomentar la sostenibilidad en la rehabilitación de edificios públicos.

El alcance de la intervención es notable. Las actuaciones están organizadas en diferentes categorías que incluyen la rehabilitación energética, la mejora de la sostenibilidad, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación. Todo ello se articulará en diversas actuaciones que buscarán, por ejemplo, mejorar la calidad del aire interior, el confort visual y acústico, y eliminar barreras para hacer el edificio más inclusivo. Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento no solo está invirtiendo en infraestructura, sino también en la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que busque reducir el impacto ambiental y maximizar el bienestar de la comunidad. Además, el enfoque en la accesibilidad y la mejora de la calidad de los espacios garantizará que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de estos espacios deportivos.