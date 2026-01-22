La Universidad Popular de Oviedo oferta más de 40 cursos: desde escritura creativa a competencias digitales o guitarra

La Universidad Popular de Oviedo ofertará 42 cursos -37 cuatrimestrales y cinco bimestrales- entre los meses de marzo y junio. El Ayuntamiento ya ha abierto el periodo de inscripción, que se extenderá hasta el 3 de febrero. El pasado año 908 personas se matricularon en los talleres incluidos en la programación.

Los cursos se impartirán en cinco centros sociales -los del Cortijo, Cristo II, Muñoz Degraín, Vallobín II y Villa Magdalena- y en la Escuela municipal de música. Todos los talleres, dirigidos a mayores de 16 años, serán presenciales. El número máximo de cursos que se podrán solicitar será de tres. En caso de que la solicitud contenga más de tres cursos o dos turnos de cada curso (A o B) solicitados será anulada.

Entre los cursos cuatrimestrales ofertados del programa de la Universidad Popular, que consta de 20 horas, figuran dos centrados en la historia del arte contemporáneo. Uno de ellos lleva por título “Del neoclasicismo al impresionismo” y el otro “El arte desde las primeras vanguardias”. Se incluye un taller de escritura creativa y cursos sobre el entorno natural y los espacios protegidos de Asturias y la arquitectura civil y popular ovetense.

Coste

“Oviedo, origen del Camino” es el título de otro de los talleres. La amplia oferta abarca desde la formación en competencias digitales básicas, la introducción a la técnica del óleo o iniciación a la guitarra, entre otros. Los bimestrales, que constan de diez horas, versarán sobre la pintura asturiana, la historia del Museo de Bellas Artes de Asturias o la evolución política, social y cultural de España desde la aprobación de la Constitución en 1978.

Para que se imparta cada curso tiene que haber un mínimo de cinco alumnos. La inscripción se puede realizar online o presencial, en el centro social de Campomanes de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. El coste de los cursos cuatrimestrales es de 20,83 euros y el de los cursos bimestrales de 10,42 euros, aunque existen varias bonificaciones y exenciones.