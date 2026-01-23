Alerta conductores: la celebración de una prueba deportiva en Oviedo provocará cortes de tráfico el próximo domingo
Afectará principalmente a la calle González Besada, en dirección al Parque de Invierno, y no habrá modificaciones en las líneas de TUA
La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó de que, con motivo de la celebración de la carrera Oviedo–Las Caldas, que tendrá lugar el domingo 25 de enero, se producirán cortes puntuales de circulación al paso de los corredores. La prueba deportiva dará comienzo a las 11.00 horas desde la plaza El Fresno y afectará principalmente a la calle González Besada, en dirección al Parque de Invierno, donde el tráfico será interrumpido de forma temporal.
Asimismo, con la llegada de los participantes a la zona de Las Caldas, se habilitará un carril de circulación para vehículos con el fin de mantener la fluidez del tráfico. Gracias a esta medida, la línea G del transporte urbano no sufrirá modificaciones en su recorrido habitual durante el desarrollo de la carrera.
Desde la Policía Local se recomienda a conductores y peatones que presten atención a la señalización provisional instalada a lo largo del itinerario y planifiquen sus desplazamientos con antelación. El Ayuntamiento ruega comprensión a la ciudadanía por las molestias que estos cortes puedan ocasionar y agradece la colaboración durante la celebración de este evento deportivo.
