El Calatrava de Oviedo, un edificio hecho a la medida para albergar la Agencia de Salud Pública: metros cuadrados, parking, salón de actos...

Oviedo parte en la carrera para albergar la Agencia de Salud Pública bien posicionada. El edificio Calatrava cumple con todos los criterios exigidos por el ministerio de Política Territorial, pero la competencia es férrea. La capital asturiana pugna contra siete ciudades de toda la geografía española -Toledo, León, Lugo, Murcia, Barcelona, Granada y Zaragoza- para acoger a este órgano estatal que reforzará las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población y su bienestar y protegerá a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias. También evaluará y comunicará los riesgos existentes para la salud y dará respuesta ante crisis y emergencias sanitarias como ocurrió durante la pandemia de la covid-19.

La Agencia de Salud Pública dependerá del ministerio de Salud y arrancará con sesenta empleados públicos distribuidos entre personal funcionario, laboral y puestos de alta dirección. Después, crecerá de forma paulatina hasta los trescientos trabajadores. Es por ello que este organismo requiere de un espacio de 4.000 metros cuadrados. La consejería de Salud ofreció en su candidatura la planta superior del antiguo centro comercial Buenavista, que cuenta con 18.000 metros cuadrados. El gobierno de Pedro Sánchez quiere que la estancia sea polifacética albergando las mesas y sillas para desarrollar la jornada laboral, varias salas de reuniones y de videoconferencias (con capacidad entre diez y sesenta personas), áreas multifuncionales, zonas de archivo y un salón de actos para más de 300 personas. También salas para atender a los medios de comunicación y para impartir cursos de formación. Esta parte del Calatrava está formada hoy en día por las tiendas y restaurantes que echaron el cierre en 2019 y el derribo permitirá la instalación de cualquier tipo de instalación. A partir de septiembre en el piso de abajo comenzará sus primeras clases la Universidad Alfonso X el Sabio.

Otro de los requisitos es contar con un espacio para aparcamiento de los vehículos de los trabajadores y el personal que lo visite. El Palacio de Congresos y Exposiciones tiene un parking para 1.800 vehículos, que permanece cerrado desde el 1 de enero de 2024 pero las últimas noticias es que hay negociaciones para su apertura. También valorarán que haya transporte público cercano. En las calles que rodean el Calatrava pasan ocho las líneas de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA) y también paran los autocares interurbanos. Asimismo, la estación de tren de Llamaquique se encuentra a 400 metros de distancia caminando. También en materia de movilidad se primará que el aeropuerto más cercano acoja vuelos o conexiones con Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Helsinki, Estambul y Copenhague. Asturias cuenta con una línea directa con la capital de Bélgica y con Madrid y Barcelona con el que se puede llegar a cada uno de los destinos de las principales.

Preocupado está el Ejecutivo central con el tema de la vivienda a lo largo de la geografía española. Quiere evitar a toda costa que los trescientos trabajadores tengan problemas para encontrar un piso en régimen de compra o de alquiler. Es por ello que existe una oferta inmobiliaria "suficiente y competitiva" en un radio máximo de veinte kilómetros o en un tiempo inferior de cuarenta minutos en transporte público. Oviedo tiene en marcha la expansión de importantes barrios como Las Campas y Ciudad Naranco. Al lado de La Florida, el Principado construirá 300 pisos para jóvenes y también hay en marcha planes privados. Además, la capital asturiana se puede beneficiar de la oferta de los concejos cercanos.