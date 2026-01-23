El comité de expertos ha evaluado las ofertas técnicas para la reforma del Hospital Monte Naranco: esta es la que logra la puntuación más alta

El comité de expertos ya ha emitido su informe sobre las ofertas presentadas por las cuatro empresas que aspiran a diseñar la reforma integral y la ampliación del Hospital Monte Naranco. El análisis se centra en la proposición técnica presentada por cada una de las firmas y ya ha sido trasladado a la mesa de contratación.

El examen de las diferentes ofertas concluye concediendo la mayor valoración a la empresa madrileña Árgola Arquitectos SLP, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de octubre de Madrid. La Consejería de Salud licitó en septiembre del pasado año el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del complejo sanitario.

Una vez presentadas las cuatro ofertas el comité de expertos, formado por tres técnicos, ha analizado y valorado diferentes cuestiones. Entre ellas, que el plan funcional del Hospital Monte Naranco se adapte a las necesidades y las soluciones técnicas constructivas y de instalaciones que se proponen para incrementar la confortabilidad y sostenibilidad del centro y facilitar su mantenimiento.

Otro de los puntos que se ha evaluado es el programa de trabajo que se establece para ejecutar la obra, que la empresa que recibe la mayor puntuación fija en 34 meses, con dos fases. El cuarto de los criterios examinados es la relativa a la estimación del coste de la obra, que oscila entre los 21,6 millones de euros fijada por Árgola Arquitectos y los 45,2 millones de la oferta más elevada.

A la vista del informe elaborado sobre los criterios no valorables en cifras o porcentajes, la mesa de contratación ha solicitado al comité de expertos varias aclaraciones para proseguir, a continuación, con el procedimiento. Se valorarán también, antes de seleccionar a la adjudicataria, varios aspectos evaluables mediante aplicación de fórmulas como la minoración del precio. Los criterios técnicos, analizados ahora, pueden sumar hasta setenta puntos y los criterios evaluables de forma automática, hasta cuarenta.

Directrices

La Consejería de Salud destina 520.465 euros al contrato para diseñar la gran reforma del Hospital Monte Naranco. La empresa elegida dispondrá, tras la adjudicación, de ocho meses y medio para concluir el encargo. El equipo de expertos examinará la documentación no solo del plan director y el proyecto básico y de ejecución. También evaluará las ofertas que se presenten para elaborar el estudio de seguridad y para ejercer la dirección facultativa de la primera fase.

Con la reforma integral del Hospital Monte Naranco las habitaciones tendrán una cama o dos como máximo, terminando con las actuales de tres y cuatro. Entre las directrices marcadas por la Consejería de Salud fijan como un «objetivo a considerar» al diseñar el nuevo complejo hospitalario que la mitad de las habitaciones sean individuales. Las actuales dependencias, especializadas en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, cumplió 78 años.