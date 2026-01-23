El comité de expertos ha evaluado las ofertas técnicas para la reforma del Hospital Monte Naranco: esta es la que logra la puntuación más alta
De las cuatro empresas que aspiran a diseñar la remodelación la madrileña Árgola Arquitectos, que fija el coste en 21,6 millones, es la que obtuvo una mayor valoración
El comité de expertos ya ha emitido su informe sobre las ofertas presentadas por las cuatro empresas que aspiran a diseñar la reforma integral y la ampliación del Hospital Monte Naranco. El análisis se centra en la proposición técnica presentada por cada una de las firmas y ya ha sido trasladado a la mesa de contratación.
El examen de las diferentes ofertas concluye concediendo la mayor valoración a la empresa madrileña Árgola Arquitectos SLP, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de octubre de Madrid. La Consejería de Salud licitó en septiembre del pasado año el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del complejo sanitario.
Una vez presentadas las cuatro ofertas el comité de expertos, formado por tres técnicos, ha analizado y valorado diferentes cuestiones. Entre ellas, que el plan funcional del Hospital Monte Naranco se adapte a las necesidades y las soluciones técnicas constructivas y de instalaciones que se proponen para incrementar la confortabilidad y sostenibilidad del centro y facilitar su mantenimiento.
Otro de los puntos que se ha evaluado es el programa de trabajo que se establece para ejecutar la obra, que la empresa que recibe la mayor puntuación fija en 34 meses, con dos fases. El cuarto de los criterios examinados es la relativa a la estimación del coste de la obra, que oscila entre los 21,6 millones de euros fijada por Árgola Arquitectos y los 45,2 millones de la oferta más elevada.
A la vista del informe elaborado sobre los criterios no valorables en cifras o porcentajes, la mesa de contratación ha solicitado al comité de expertos varias aclaraciones para proseguir, a continuación, con el procedimiento. Se valorarán también, antes de seleccionar a la adjudicataria, varios aspectos evaluables mediante aplicación de fórmulas como la minoración del precio. Los criterios técnicos, analizados ahora, pueden sumar hasta setenta puntos y los criterios evaluables de forma automática, hasta cuarenta.
Directrices
La Consejería de Salud destina 520.465 euros al contrato para diseñar la gran reforma del Hospital Monte Naranco. La empresa elegida dispondrá, tras la adjudicación, de ocho meses y medio para concluir el encargo. El equipo de expertos examinará la documentación no solo del plan director y el proyecto básico y de ejecución. También evaluará las ofertas que se presenten para elaborar el estudio de seguridad y para ejercer la dirección facultativa de la primera fase.
Con la reforma integral del Hospital Monte Naranco las habitaciones tendrán una cama o dos como máximo, terminando con las actuales de tres y cuatro. Entre las directrices marcadas por la Consejería de Salud fijan como un «objetivo a considerar» al diseñar el nuevo complejo hospitalario que la mitad de las habitaciones sean individuales. Las actuales dependencias, especializadas en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, cumplió 78 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»