Comprar en el comercio local de Oviedo puede llevarte a la Zarzuela gracias a este concurso municipal
La participación estará abierta hasta el próximo 16 de febrero y se formalizará depositando el ticket de compra en la urna habilitada en cada establecimiento
El Ayuntamiento puso en marcha este viernes la segunda edición del concurso "El comercio de Oviedo te lleva a la Zarzuela". Es una iniciativa impulsada por el Área de Economía en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura y su objetivo es "seguir apoyando" a los negocios de proximidad. "Une dos ámbitos que forman parte de la identidad de Oviedo: la economía y la cultura y añade valor a la compra en las tiendas de la ciudad", apuntó la concejala de Economía, Leticia González.
El concurso consiste en el sorteo de 36 entradas para cinco títulos de zarzuela de la temporada 2026, dirigido a quienes realicen compras por un importe mínimo de 10 euros en cualquiera de los más de 170 establecimientos adheridos a la iniciativa. Cada compra válida dará derecho a participar en el sorteo, fomentando así el consumo en el comercio local.
La participación estará abierta hasta el próximo 16 de febrero y se formalizará depositando el ticket de compra en la urna habilitada en cada comercio. Una vez finalizado el plazo, el sorteo se realizará ante notario y, posteriormente, se celebrará un acto público para la entrega de los premios a las personas ganadoras.
"Esta colaboración entre áreas que permite, no solo dinamizar el comercio local a través de una de nuestras actividades más importantes como es la 33.ª edición del Festival de Zarzuela, sino también visibilizar nuestro trabajo y una de nuestras señas de identidad: este género lírico singular", concluyó el concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez.
