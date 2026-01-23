IU exige que el Ayuntamiento adopte medidas "urgentes" para prevenir y reducir la contaminación en Oviedo
La formación pone el foco sobre el tráfico y las emisiones industriales
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo presentó un ruego para que el Ayuntamiento, en coordinación con el Principado de Asturias, adopte medidas urgentes de detección temprana, prevención y reducción de la contaminación, actuando especialmente sobre el tráfico y las emisiones industriales. "No puede seguir tratándose como un problema secundario ni asumirse como algo inevitable. Hablamos de un riesgo real para la salud de la ciudadanía", señaló Gaspar Llamazares, portavoz del grupo.
La formación mostró su preocupación por el repunte de la contaminación registrado por las estaciones de medición del concejo, que agrava una situación ya de por sí elevada, con un aumento especialmente preocupante de los niveles de benceno en Trubia. También inquieta la detección de concentraciones significativas de óxidos de nitrógeno y micropartículas en distintos puntos del municipio y en barrios como Ventanielles. Consideran necesario revisar la ubicación de los puntos de medición y rebajar los umbrales de actuación con el fin de poder aplicar medidas preventivas, tal y como ya se hace en otros municipios asturianos.
"Oviedo necesita políticas decididas que pongan la salud pública en el centro de la acción municipal, como la renaturalización de la ciudad, con más zonas verdes y espacios urbanos saludables, una herramienta clave que venimos defendiendo desde hace tiempo para mejorar la calidad del aire y la vida", concluyó Llamazares, reiterando el compromiso del grupo con un modelo de ciudad más saludable y sostenible.
