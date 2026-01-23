El Ministerio retrasa las fechas para las defensas de las candidaturas a Capital Europea de la Cultura: esta es el nuevo día en el que Oviedo conocerá si pasa la primera fase
El jurado dará a conocer a mediados de marzo las ciudades que pasarán el primer corte y competirán a finales de año por la distinción internacional
Nuevos plazos. El Ministerio de Cultura retrasa los días defensa de las candidaturas de las ocho ciudades que compiten para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Si en un principio se fijó la semana del 2 al 6 de marzo las presentaciones de los diferentes proyectos, el proceso arrancará ahora el 9 de marzo y se extenderá durante toda la semana. Las reuniones tendrán lugar en Madrid; más en concreto en la sede que acoge la cartera liderada por Ernest Urtasun (Sumar). En el caso particular de Oviedo, la entrevista de los miembros del proyecto con los diez miembros del jurado internacional tendrá lugar el día 11. Se espera que dos jornadas después se conozca a las ciudades que pasan la primera criba.
Así lo detallaron los miembros del ministerio y la comisión a las ocho candidaturas presentadas durante una reunión telemática que tuvo lugar este viernes. Oviedo competirá contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. Cada una de las delegaciones –integrada por diez componentes– tendrá media hora para presentar su proyecto ante los expertos y después deberá que defenderlo durante una hora contestando a las preguntas del jurado y explicando punto por punto los detalles de su candidatura. La previsión es que solo dos personas de cada equipo podrán someterse a ese examen por parte del jurado.
Oviedo apuesta en esta primera fase por la amabilidá. Esta palabra da respuesta a las debilidades de Asturias y a las amenazas que afronta Europa. «La amabilidad se nos mostró como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario», detalló Rodolfo Sánchez, director de la candidatura.
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»