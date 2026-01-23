Oviedo sale reforzado de Fitur: premios para el Calatrava y el Auditorio, una alianza con México y promoción para la Preba de Gascona centran la actividad institucional de la ciudad
Canteli recibió a Adrián Barbón y Álvaro Queipo, además de numerosos empresarios y otros cargos políticos en el pabellón ovetense inspirado en Santa María del Naranco
Oviedo cerró este viernes su agenda institucional en FITUR 2026 reforzando tres mensajes clave: la apuesta por una sostenibilidad turística acreditada y medible, la apertura de alianzas internacionales con México y la proyección nacional de la cultura sidrera como seña de identidad. En el último día reservado a instituciones —antes de la apertura del certamen al público general este sábado—, el Ayuntamiento presentó certificaciones, acuerdos y candidaturas que apuntalan el posicionamiento de la capital asturiana como un destino con gestión responsable, vocación internacional y un potente relato gastronómico.
La jornada arrancó con la entrega de la «S» de Sostenibilidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) a tres equipamientos estratégicos de la ciudad: la Oficina de Turismo de El Escorialín, el Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe. Se trata de un reconocimiento avalado por auditorías externas independientes que certifica el cumplimiento de estándares alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el acto participaron el presidente del ICTES, Miguel Mirones, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Desde el Ayuntamiento se subrayó que la certificación responde a un modelo de gestión verificable, que mejora la calidad del servicio y refuerza el atractivo de Oviedo en segmentos como el turismo cultural y congresual, y contribuye a la desestacionalización del sector.
El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, incidió en que este paso «refuerza el posicionamiento» de la ciudad en un contexto cada vez más exigente, donde los destinos deben demostrar con datos su compromiso ambiental, social y económico. Oviedo, insistió, busca diferenciarse no solo por su oferta, sino por cómo la gestiona.
El segundo eje de la jornada miró al otro lado del Atlántico. Oviedo presentó en FITUR un protocolo de colaboración con el estado mexicano de Nayarit, país protagonista de esta edición del certamen. El acuerdo abre vías de cooperación y promoción mutua entre dos territorios unidos simbólicamente por el origen de grandes rutas de peregrinación. Representantes mexicanos destacaron la diversidad paisajística y cultural de Nayarit, desde la costa del Pacífico hasta la alta serranía, mientras que desde la parte ovetense se puso el acento en los «lazos humanos y económicos existentes», con presencia de empresarios asturianos en México y de comunidad mexicana en Asturias. El objetivo compartido es atraer al viajero que busca experiencias con sentido, vinculadas al caminar, la cultura y la identidad.
La agenda institucional, que incluyó visitas al stand ovetenses del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente del PP regional, Álvaro Queipo, y otros cargos públicos asturianos y nacionales, se cerró con la presentación de la candidatura de La Preba de la Sidra como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El anuncio sirvió también para avanzar la Semana de la Sidra 2026, que se celebrará del 1 al 7 de junio y que ampliará el formato habitual con concursos, catas, jornadas gastronómicas, música y actividades divulgativas. Todo ello por dar a la sidra «el protagonismo que se merece en toda España». n
Suscríbete para seguir leyendo
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»