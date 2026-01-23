Oviedo sale reforzado de Fitur: premios para el Calatrava y el Auditorio, una alianza con México y promoción para la Preba de Gascona centran la actividad institucional de la ciudad

Oviedo cerró este viernes su agenda institucional en FITUR 2026 reforzando tres mensajes clave: la apuesta por una sostenibilidad turística acreditada y medible, la apertura de alianzas internacionales con México y la proyección nacional de la cultura sidrera como seña de identidad. En el último día reservado a instituciones —antes de la apertura del certamen al público general este sábado—, el Ayuntamiento presentó certificaciones, acuerdos y candidaturas que apuntalan el posicionamiento de la capital asturiana como un destino con gestión responsable, vocación internacional y un potente relato gastronómico.

La jornada arrancó con la entrega de la «S» de Sostenibilidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) a tres equipamientos estratégicos de la ciudad: la Oficina de Turismo de El Escorialín, el Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe. Se trata de un reconocimiento avalado por auditorías externas independientes que certifica el cumplimiento de estándares alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el acto participaron el presidente del ICTES, Miguel Mirones, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Desde el Ayuntamiento se subrayó que la certificación responde a un modelo de gestión verificable, que mejora la calidad del servicio y refuerza el atractivo de Oviedo en segmentos como el turismo cultural y congresual, y contribuye a la desestacionalización del sector.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, incidió en que este paso «refuerza el posicionamiento» de la ciudad en un contexto cada vez más exigente, donde los destinos deben demostrar con datos su compromiso ambiental, social y económico. Oviedo, insistió, busca diferenciarse no solo por su oferta, sino por cómo la gestiona.

El segundo eje de la jornada miró al otro lado del Atlántico. Oviedo presentó en FITUR un protocolo de colaboración con el estado mexicano de Nayarit, país protagonista de esta edición del certamen. El acuerdo abre vías de cooperación y promoción mutua entre dos territorios unidos simbólicamente por el origen de grandes rutas de peregrinación. Representantes mexicanos destacaron la diversidad paisajística y cultural de Nayarit, desde la costa del Pacífico hasta la alta serranía, mientras que desde la parte ovetense se puso el acento en los «lazos humanos y económicos existentes», con presencia de empresarios asturianos en México y de comunidad mexicana en Asturias. El objetivo compartido es atraer al viajero que busca experiencias con sentido, vinculadas al caminar, la cultura y la identidad.

La agenda institucional, que incluyó visitas al stand ovetenses del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente del PP regional, Álvaro Queipo, y otros cargos públicos asturianos y nacionales, se cerró con la presentación de la candidatura de La Preba de la Sidra como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El anuncio sirvió también para avanzar la Semana de la Sidra 2026, que se celebrará del 1 al 7 de junio y que ampliará el formato habitual con concursos, catas, jornadas gastronómicas, música y actividades divulgativas. Todo ello por dar a la sidra «el protagonismo que se merece en toda España». n