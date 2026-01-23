Oviedo, Toledo y Granada son doblemente rivales: esta son las competiciones que se disputan las tres ciudades en los próximos dos meses

Oviedo afronta durante los dos siguientes meses sendos procesos que marcarán su futuro. Por un lado, y a mediados de febrero, se conocerá si el edificio del Calatrava, en Buenavista, albergará la Agencia de Salud Pública. Por el otro, y un mes después, se sabrán las ciudades que pasarán la primera fase para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El concejo no es el único lugar de España que encara ambos procesos de selección. Granada y Toledo también pujan por estos dos procedimientos. La competencia es férrea en los dos sentidos.

Ocho son las ciudades que hasta el lunes presentaron sus candidaturas para albergar la Agencia de Salud Pública, el órgano estatal que reforzará las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población y su bienestar y protegerá a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias. A Oviedo compite contra Toledo, León, Lugo, Murcia, Barcelona, Granada y Zaragoza. Los objetivos del ministerio de Mónica García pasan por dar empleo durante el primer año a sesenta personas distribuidos entre personal funcionario, laboral y puestos de alta dirección. En los meses siguientes, y dependiendo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se sumarán trescientos técnicos. Es por ello que el Estado pide a las ciudades un espacio de, al menos, 4.000 metros cuadrados.

18.000 metros cuadrados

El Ejecutivo asturiano ofrece la planta superior del antiguo centro comercial, que suma 18.000 metros cuadrados. El ministerio quiere dividir la estancia a su gusto con zonas para los diferentes puestos de trabajo, salas de reuniones y videoconferencias (con una capacidad entre diez y sesenta personas), despachos multifuncionales, zonas de archivo y un salón de actos para más de 300 personas. Por su parte, Toledo se decantó por el Hospital General Universitario de Toledo, un complejo que tiene "grandes dimensiones y grandes espacios". No obstante, el Gobierno de Castilla La Mancha no ha desvelado cuánto espacio quiere destinar.

Por su parte, la Junta de Andalucía apuesta por dos sedes. Una inicial en la Escuela Andaluza de Salud Pública con más de 10.200 metros cuadrados. A partir de 2028, y tras las correspondientes obras de adecuación, se trasladará al antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Doctor Olóriz, dentro del complejo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves con 4.700 metros cuadrados. El Consejo de Ministros tiene como límite hasta el 17 de febrero para elegir a la ganadora, una jornada después se publicará la decisión en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Ocho también son las ciudades que pujan por ser Capital Europea de la Cultura en 2031. A Oviedo se suman Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. Amabilidá es la apuesta por la ciudad asturiana. Esta palabra da respuesta a las debilidades de Asturias y a las amenazas que afronta Europa. También es una "forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario», detalló Rodolfo Sánchez, director de la candidatura, durante la presentación de la candidatura. Todo bajo el lema "Puxa Europa; the future is now".

"Granada, la tierra que inspira y el conocimiento que transforma" es la idea principal de Granada 2031 que ha querido mantener en secreto la candidatura para jugar con el factor sorpresa. Por su parte, “Shaping Culture” es el lema elegido por los toledanos.

Nuevas fechas

El ministerio de Cultura manejaba hasta este viernes que el 6 de marzo se conocería las ciudades que pasan la primera criba para la capitalidad cultural. Sin embargo, todo se retrasará una semana. El proceso de defensa de las candidaturas ante los diez miembros del jurado internacional se extenderá ahora desde el 9 hasta el 13 de marzo e irá por orden alfabetico. Oviedo defenderá su candidatura el día 11. Se espera que dos jornadas después se conozca a las ciudades que pasan la primera criba, según detallaron este viernes los miembros del ministerio liderado por Ernest Urtasun (Sumar) a los miembros de cada uno de los ocho equipos.