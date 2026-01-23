El PSOE denuncia la situación "absolutamente irregular" del parking de la Escandalera en Oviedo
"Desde septiembre de 2023 el coste de financiación de la concesión está completamente amortizado, pero los usuarios seguimos pagando tarifas como si no lo estuviera", explica García Monsalve
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes la situación "absolutamente irregular" en la que se encuentra el aparcamiento de La Escandalera. La formación socialista recuerda que se trata de una concesión municipal caducada desde hace más de dos años y señala que las prórrogas excepcionales se han convertido en un sistema permanente de gestión. "Desde septiembre de 2023 el coste de financiación de la concesión está completamente amortizado, pero los usuarios seguimos pagando tarifas como si no lo estuviera", apuntó el edil Jorge García Monsalve.
Los socialistas consideran que el parking de La Escandalera ocupa "un espacio emblemático, situado en el corazón de la ciudad, que debería ser entendido como un espacio de oportunidad para Oviedo". El tema lleva encima de la mesa desde el inicio de la campaña electoral, pero la oposición lamenta que el equipo de gobierno está "perdiendo la oportunidad de redefinir este espacio como un espacio público y multiuso".
La Escandalera fue en su día el primer aparcamiento subterráneo de Asturias, pero actualmente existen más de 7.900 plazas disponibles solo en el centro urbano. En este contexto, Fernández Llaneza, portavoz de la agrupación, planteó la conveniencia de repensar este espacio como un nuevo equipamiento público, susceptible de acoger usos culturales, un intercambiador de transporte público o un centro de reparto de "último kilómetro".
Por su parte, el concejal socialista Jorge García Monsalve anunció que el PSOE llevará esta cuestión al próximo Pleno municipal. A su juicio, tras dos prórrogas calificadas como excepcionales y con una tercera ya anunciada, la concesión continúa sin salir a licitación, una situación que, según ha afirmado, "evidencia una clara dejación de funciones" por parte del Ejecutivo local. El edil socialista advirtió además de la especial gravedad del problema, ya que el equipamiento incumple la normativa vigente en materia de accesibilidad y evacuación.
