La razón (relacionada con la tragedia de Adamuz) por la que el congreso local del PP de Oviedo puede sufrir un inesperado retraso

El PP de Oviedo no despejará hasta este lunes la incógnita sobre la fecha definitiva para la celebración de su primer congreso local en casi nueve años, una cita clave para la reorganización interna de la formación en la capital asturiana. Aunque, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el partido tenía previsto celebrar el cónclave el próximo 21 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe para elegir al primer teniente de alcalde, Mario Arias, como sucesor del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo al frente de los populares ovetenses, un imprevisto de causa mayor ha obligado a replantear el calendario inicialmente diseñado. La reunión de la junta local prevista inicialmente para el pasado martes, paso imprescindible para ratificar la convocatoria, tuvo que aplazarse debido al luto oficial decretado tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron 45 personas. Esa demora ha alterado los plazos contemplados por los estatutos de la formación y podría obligar ahora a retrasar el congreso hasta el 28 de febrero, justo una semana después, salvo que dos tercios de los 70 integrantes de la junta local avalen la celebración por la vía extraordinaria, manteniendo así la fecha inicialmente pactada por la dirección saliente.

La cita convocada para las 19.00 horas de este lunes en la sede del PP ovetense, con la asistencia confirmada del presidente regional del partido, Álvaro Queipo, será determinante. De ese encuentro saldrá la decisión final sobre si los populares pueden oficializar el acuerdo para que Mario Arias asuma la presidencia del partido y el exconcejal Gerardo Antuña la secretaría general, culminando meses de negociaciones orientadas a presentar una propuesta de consenso que mantenga al partido unido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

El reglamento interno del partido contempla un mes de margen entre la convocatoria de un congreso ordinario y su celebración, por lo que, para mantener el 21 de febrero, el PP debería recurrir a un congreso extraordinario. «Nos ceñimos a rajatabla a los estatutos y, si logramos los dos tercios de votos favorables, continuaremos con el plan A», explicó el presidente saliente, Agustín Iglesias Caunedo. En caso contrario, el partido activará una alternativa ya prevista. «No habría problema en ejecutar el plan B, porque el Auditorio ya está reservado para el día 28», añadió. Todo queda pendiente de una votación decisiva interna.