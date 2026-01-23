Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 "influencers" confirman su presencia
El evento, que incluirá talleres, exposiciones y emisiones en directo aspira a llegar a más de 100 millones de espectadores por las redes sociales
El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo se convertirá del 20 al 22 de marzo de 2026 en epicentro de la cultura digital y fan con la primera edición de FanMedia Con, un festival de cultura fan que busca trasladar al espacio físico comunidades nacidas en internet. La cita, respaldada por la concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos, que dirige Alfredo García Quintana, prevé reunir entre 17.000 y 20.000 visitas durante tres jornadas en el complejo diseñado por Santiago Calatrava.
Lejos del formato de feria convencional, FanMedia Con propone, según los promotores, «una experiencia híbrida» que combina encuentros presenciales entre creadores de contenido y seguidores, emisiones en directo, charlas, podcasts en vivo, talleres, exposiciones y actividades participativas. La programación ha sido diseñada desde la perspectiva de los propios creadores y de la relación comunitaria que mantienen con sus audiencias, con el objetivo de reforzar el vínculo más allá de la pantalla. De momento, han confirmado su presencia medio centenar de «influencers», que suman más de 102 millones de seguidores.
El festival aspira a congregar a públicos muy diversos. Tendrán cabida seguidores del gaming y los eSports, aficionados a la cultura geek, pop y audiovisual, interesados en divulgación científica y tecnológica, cómic, cine o música, así como quienes entienden la gastronomía como una forma de experiencia cultural compartida. Durante tres días, Oviedo se situará en el mapa nacional de las nuevas formas de creación y consumo cultural.
El eje central del evento será el encuentro directo entre creadores y público. Habrá grabaciones en directo, dinámicas conjuntas, competiciones de videojuegos y experiencias de realidad virtual, además de propuestas gastronómicas tematizadas que combinarán tradición e imaginarios de la cultura popular. También se habilitarán espacios para juegos de rol, juegos de mesa y cartas coleccionables como Magic: The Gathering, junto a una zona dedicada a artesanos y creadores vinculados a la ilustración, la fantasía y la ciencia ficción.
El proyecto está liderado por The Corvus Clan, colectivo con más de ocho millones de seguidores en plataformas digitales, que actúa como motor conceptual del festival. El evento contará con Daniel Fez como maestro de ceremonias y con la participación de más de medio centenar de creadores y divulgadores de primer nivel. FanMedia Con nace con vocación de continuidad, apoyada en una plataforma digital permanente que mantendrá activa la comunidad antes y después de la cita presencial.
El Ayuntamiento confía en que el impacto turístico y cultural refuerce la proyección de Oviedo como sede estable de grandes eventos vinculados a la creación digital contemporánea en los próximos años.
