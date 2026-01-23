Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años

Corría 1878 cuando el joven Diego Verdú Monerris, que aquel entonces tenía diecisiete años, puso rumbo desde su Jijona (Alicante) natal hasta Oviedo. Aterrizó en el local en la calle Fruela esquina con Pozos donde conquistó paladares vendiendo turrones y dulces navideños que había aprendido a hacer en su tierra. Pronto se mudó a un bajo de la calle Cimadevilla y la gerencia ha pasado por cinco generaciones estando, en la actualidad, Jesús Valdés al frente. Esta es la historia del negocio más antiguo de Oviedo. En total, veinticuatro establecimientos tienen más de 75 años y serán homenajeados el miércoles en una gran gala que tendrá lugar en el Auditorio.

La concejalía encargada de este homenaje es la de Economía, liderada por Leticia González, quien este viernes destacó que «estamos trabajando en un acto que reconozca a los negocios que han sostenido vida y actividad en nuestras calles durante generaciones». «Será un evento muy cuidado con gaitas, piano, vídeos de cada uno de los galardonados y una exposición que incluirá libros de firmas para que el público pueda dejarles un mensaje y participar en esta programación. Lo estamos preparando al detalle porque creemos que estos comercios se merecen un reconocimiento de altura».

Oviedo cuenta con once establecimientos que ya son centenarios. A Diego Verdú se suma Casa Germán fundada en 1890 en el Fontán y la Farmacia Estrada con origen en 1889. También tiene un siglo de vida: Tejidos El Mundo (1903), Camilo de Blas (1914), Joyería Moyano (1920), Bar Guillén y Librería Cervantes (1921), Cerra (1923), Sombrerería Albiñana (1924) y en pleno aniversario se encuentra Rialto. A punto de los cien años se encuentra Casa Veneranda (1927) y habrá que esperar dos años más para las celebraciones de Almacenes Uría y La Mallorquina, ambas surgidas en 1929. Muy cerca de esta última se encuentra Peñalba (1930); mientras que Lencerías Seyce se fundó en los años treinta. Más jóvenes son la Ferretería El Peso (1939), Joyería Aparicio (1935), Farmacia Migoya y Joyería La Perla (1940), Casa Maribel y Pastelería Asturias (1946), Pescados Paco (1947) y Relojería Casaprima (1948).

Esta experiencia aportando empleo y economía a la capital asturiana es lo que quiere homenajear el Ayuntamiento en un momento en el que el pequeño comercio atraviesa una crisis. «Esta gran gala no se queda únicamente en este acto y la entrega de una placa. Vamos a acompañarlo de una inversión para darles publicidad y que toda la ciudad los identifique. También habrá una web, una campaña de autobuses urbanos e interurbanos, un circuito de mupis así como una campaña en redes sociales. Queremos que ese toda una vida juntos se vea y se note y que sirva también para apoyar su actividad y acercarlos a nuevos públicos», concluyó González.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento invita a todos los ovetenses a acompañar a los propietarios de estos comercios que han hecho ciudad. La asistencia es gratuita, pero previamente tienen que rellenar un formulario que está disponible en la web del Ayuntamiento.