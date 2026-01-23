Las voces del Coro Minero de Turón emocionan en el pabellón de Oviedo de Fitur
La formación, única en España, dedica "Andaluces de Jaén" a las víctimas de Adamuz en una jornada en la que la capital promocionó el Camino y su comercio
El stand de Oviedo puso este jueves la nota más emotiva en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). El Coro Minero de Turón interpretó tres piezas —"Santa Bárbara", "Andaluces de Jaén" y el himno de Asturias— en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La actuación, cargada de simbolismo, marcó el inicio de la jornada municipal y sustituyó el programa inicialmente previsto. "Teníamos preparado algo más festivo, pero los acontecimientos se impusieron", explicaron Nicanor García y Rebeca Velasco, presidente y directora del coro, único de su naturaleza activo en España, que aprovecharon su visita al pabellón para posar con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
A partir de ahí, Oviedo desplegó en Madrid una estrategia centrada en la peregrinación, el comercio y las experiencias singulares. La ciudad formalizó su adhesión a la Red Mundial de Turismo Religioso como socio fundador, consolidando una línea de trabajo vinculada al patrimonio espiritual y cultural. La directora general de la red, Pilar Valdés, destacó el potencial diferencial de Oviedo, mientras el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, defendió el Camino Primitivo como "un relato único" y presentó las nuevas credenciales gratuitas, disponibles en la oficina de turismo de El Escorialín, con un diseño que incorpora referencias como la Cámara Santa.
Por su parte, la edil de Economía, Leticia González, presentó "Oviedo, una ciudad para comprar", iniciativa que integra digitalización y proximidad mediante códigos QR, rutas comerciales y una red de puntos informativos, especialmente en hoteles, para impulsar el comercio de proximidad. "El comercio es una infraestructura social", subrayó.
Por la tarde, Oviedo reivindicó la Cabalgata de Reyes como una celebración que combina identidad, participación ciudadana e impacto emocional, reforzando su atractivo como destino familiar. La jornada se cerró con la presentación de Oviedo como uno de los enclaves privilegiados para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, con una planificación basada en la divulgación, la seguridad y la gestión responsable del espacio público.
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»