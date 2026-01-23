Las voces del Coro Minero de Turón emocionan en el pabellón de Oviedo de Fitur

El stand de Oviedo puso este jueves la nota más emotiva en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). El Coro Minero de Turón interpretó tres piezas —"Santa Bárbara", "Andaluces de Jaén" y el himno de Asturias— en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La actuación, cargada de simbolismo, marcó el inicio de la jornada municipal y sustituyó el programa inicialmente previsto. "Teníamos preparado algo más festivo, pero los acontecimientos se impusieron", explicaron Nicanor García y Rebeca Velasco, presidente y directora del coro, único de su naturaleza activo en España, que aprovecharon su visita al pabellón para posar con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

A partir de ahí, Oviedo desplegó en Madrid una estrategia centrada en la peregrinación, el comercio y las experiencias singulares. La ciudad formalizó su adhesión a la Red Mundial de Turismo Religioso como socio fundador, consolidando una línea de trabajo vinculada al patrimonio espiritual y cultural. La directora general de la red, Pilar Valdés, destacó el potencial diferencial de Oviedo, mientras el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, defendió el Camino Primitivo como "un relato único" y presentó las nuevas credenciales gratuitas, disponibles en la oficina de turismo de El Escorialín, con un diseño que incorpora referencias como la Cámara Santa.

Por su parte, la edil de Economía, Leticia González, presentó "Oviedo, una ciudad para comprar", iniciativa que integra digitalización y proximidad mediante códigos QR, rutas comerciales y una red de puntos informativos, especialmente en hoteles, para impulsar el comercio de proximidad. "El comercio es una infraestructura social", subrayó.

Noticias relacionadas

Por la tarde, Oviedo reivindicó la Cabalgata de Reyes como una celebración que combina identidad, participación ciudadana e impacto emocional, reforzando su atractivo como destino familiar. La jornada se cerró con la presentación de Oviedo como uno de los enclaves privilegiados para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, con una planificación basada en la divulgación, la seguridad y la gestión responsable del espacio público.