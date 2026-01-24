Canteli quiere disponer "cuanto antes" de las naves de La Vega para seis propuestas culturales: estos son los proyectos

Oviedo quiere conseguir "cuanto antes" la cesión de las naves de la antigua Fábrica de Armas de La Vega para empezar a desarrollar seis proyectos culturales: una biblioteca central de la ciudad, una fábrica de creación contemporánea, un espacio escénico con residencias artísticas, un hub audiovisual, una escuela de artes audiovisuales y un laboratorio de innovación cultural. El alcalde, Alfredo Canteli, ha asumido personalmente la urgencia del calendario y defiende que disponer ya de estos espacios es clave para impulsar la capitalidad cultural y reforzar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

El cronograma aprobado por la comisión mixta de seguimiento, integrada por Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa, contempla que la ciudad consiga a partir del verano la cesión adelantada de la mayor parte de las naves del complejo, que suma unos 120.000 metros cuadrados. La propiedad definitiva no se concretará hasta el desarrollo del plan especial, cuya tramitación se alargará previsiblemente hasta bien entrado 2027, pero el acuerdo interadministrativo abre la puerta a comenzar usos culturales antes de completar todo el proceso urbanístico. "La clave radica en que la anticipación está plenamente amparada tanto desde el punto de vista patrimonial cuanto urbanístico, fundamentada en habilitar la ocupación de las naves para el desarrollo de actividades de interés público y utilidad social, y específicamente, para dar respuesta a una serie de actuaciones inmediatas de carácter dotacional, administrativo y cultural, como pudieran ser las recogidas en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO)", explica el edil de proyectos estratégicos y segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta.

Las prisas por hacerse con las naves, salvo la histórica nave de cañones que el Principado quiere comprar, se explican por la necesidad de iniciar cuanto antes proyectos estratégicos incluidos en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2035. El Ayuntamiento considera que estos equipamientos permitirán generar actividad creativa inmediata, atraer talento y recursos y posicionar a la ciudad en el mapa cultural nacional e internacional en un momento decisivo.

Todos estos proyectos forman parte del PECO, el documento que marca la hoja de ruta cultural de Oviedo durante la próxima década. El plan establece un marco temporal general entre 2025 y 2035, con el objetivo de dar estabilidad a las políticas culturales más allá de los ciclos electorales y de consolidar un tejido cultural sólido a escala local y regional.

La ejecución del plan no es estática, sino que se articula a través de planes de acción anuales vinculados al presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, así como mediante hitos de evaluación periódicos. El seguimiento es anual, la medición de objetivos es bienal y en 2030 se ha fijado una evaluación intermedia estratégica para introducir ajustes antes de la recta final del programa.

Dentro de ese calendario, el año 2026 aparece señalado como el momento para el arranque de "iniciativas emblemáticas", seleccionadas "por su impacto inmediato y su capacidad para atraer recursos". Esa definición encaja con la posibilidad de comenzar a desarrollar actividades en las naves de La Vega, además de mantener otras ya consolidadas en el recinto, como la programación de los Premios Princesa de Asturias, la Noche Blanca o el festival Link.

El Alcalde prevé abordar la cesión de los espacios esta semana con la ministra Robles

El plan para La Vega proyecta convertir el recinto en un nodo multidisciplinar con seis pilares. Se prevé ubicar la nueva Biblioteca Central de Oviedo y una Fábrica de Creación Contemporánea con un espacio expositivo municipal. El complejo albergará un nuevo espacio escénico para producción, un hub audiovisual estratégico y una Escuela de Artes Audiovisuales. Finalmente, se implementarán residencias artísticas para creadores, consolidando este patrimonio industrial como un centro de investigación y producción cultural permanente.

El Ayuntamiento pactó en la comisión de seguimiento enviar un borrador de la solicitud a Principado y Defensa esta misma semana para que lo revisen y así agilizar al máximo la tramitación cuando se envíe el documento definitivo. La reunión, celebrada el pasado martes, estuvo presidida por Nacho Cuesta, que destacó el grado de consenso y la ambición realista del calendario acordado.

Canteli aprovechó estos días su presencia en la feria de turismo Fitur, en Madrid, para insistir en la importancia estratégica del proyecto y anunciar su intención de abordar directamente esta cuestión con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El encuentro podría producirse el próximo viernes, durante la visita de la ministra a Oviedo para recoger la medalla de oro de la Cámara de Comercio.

Según el cronograma conocido, antes de junio se prevé formalizar la cesión adelantada de las naves y, a lo largo del año, desarrollar y culminar el concurso de ideas para la integración urbana de La Vega, en paralelo a las excavaciones arqueológicas y a la tramitación ambiental. La aprobación del plan especial y la modificación del planeamiento general se prolongarán hasta 2027, mientras que las obras de urbanización están previstas para 2028.

Noticias relacionadas

En este contexto, disponer ya de las naves permitiría que La Vega empiece a funcionar como polo cultural mucho antes de que concluyan todas las fases administrativas.