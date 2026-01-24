Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto tiene un carácter envidiable. Afronta con positivismo cada obstáculo que le pone por el medio la vida. Es desde hace un año la presidenta de la Cocina Económica y apoyada en una muleta recorre las instalaciones que conoce con los ojos cerrados. Un grave accidente provocado por un coche que se saltó el STOP cambió su vida. Le hizo cerrar su librería Reconquista, en Ciudad Naranco, y dentro de unos días afrontará una nueva operación tras quedar sus dos rodillas destrozadas. Una situación que provocará un nuevo parón en su vida de un mes o mes y medio. Será entonces cuando delegue en sus compañeros de la junta directiva las tareas que asume a diario.

-Los cocineros están elaborando un menú y uno de sus platos son langostinos con mayonesa. Parece que en este comedor social nunca acaba la Navidad.

-La Navidad es una época con muchas donaciones tanto en especie como en efectivo. Los almacenes se abarrotan. Por ejemplo, cuando vienen los de los capones nos llenan la nevera y si vas a la Rula de Avilés volvemos con unas merluzas buenísimas. Vamos limpiándolo todo, lo troceamos, lo fechamos y lo congelamos.

-También agradecen el dinero en metálico.

-Hacemos compras de forma continua. El pan hay que comprarlo todos los días, huevos se utilizan muchísimos y, a veces, hay que ir a los supermercados. Se puede dar que una semana todas las donaciones son de pescado y hay que dar pechuga de pollo y no tenemos. Además, están nuestros ángeles -Fundación Alimerka, Masymas, Grupo Familia y el resto de supermercados- que nos ayudan.

-Entonces, los asturianos son solidarios.

-No se puede imaginar lo buenos que son. Por ejemplo, tenemos carcoma en un armario empotrado que va de pared a pared y donde están todos los documentos desde que se creó la Cocina Económica. Llamé a una empresa, le dije de dónde le llamaba y vino para ver si se podía recuperar fumigándolo. Nos dijo que sí y yo le pedí presupuesto. Eran 800 euros y nos dijo que nos lo iba a regalar.

-Ustedes no paran. Acaban de poner en marcha los desayunos para cubrir las necesidades de los domingos y festivos que no hay servicio por parte de las Siervas de Jesús.

-Fueron muchas reuniones para contar con los permisos del Ayuntamiento y también tuvimos que encajar los horarios de los trabajadores. Fue como un puzzle.

-En manos también tienen la creación de la Asociación de Cocinas Económicas del Norte.

-Para nosotros es muy importante. Somos ocho cocinas económicas y vamos desde Santiago de Compostela hasta San Sebastián. Todos estamos dentro del perfil de las Hijas de la Caridad y nos permitirá solicitar ayudas a la Unión Europea. Los gastos son cada vez mayores; sube el precio de la comida, aunque tenemos muchas donaciones, pero hay que hacer compras puntuales.

-El Ayuntamiento es la única administración que les ayuda.

-No recibimos nada del Estado ni del Principado. Es el Consistorio la que nos proporciona la dotación económica.

-¿Y se incrementará el importe al incorporar los desayunos?

-De momento, la cuantía se mantiene. La cifra el año que viene será exactamente igual que la de este año y queremos mantener reuniones porque necesitamos subirla un poco. Las cuentas son bien claras. Cerramos 2025 con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo. Es lo que más nos preocupa a la junta directiva.

-¿Esta gran asociación de Cocinas Económicas les aportará algún beneficio más?

-Sí. Soy informática y la entrada de los usuarios es a través de una tarjeta de cartón donde aparecen todos sus datos. El Ayuntamiento nos pide listados para cuadrar las cifras y esto supone un gran trabajo. Es por ello que implantaremos un sistema donde incorporaremos sus datos y ellos tendrán un código QR en el móvil. Nosotros utilizaremos un lector y sabremos si, por ejemplo, han estado en Gijón y luego vienen aquí una temporada. También les podremos recordar si tienen una cita con la trabajadora social o si se les ha pasado, la reprogramamos. De esta forma, les daremos la excelencia que podamos y no hay necesidad de tener un carné de pobre.

-Esta informatización también les permitirá entenderse con los usuarios que no hablan español.

-Hay veces que vienen franceses o árabes y tendremos las normas de la casa traducidas para ellos y que las puedan leer tranquilamente.

-Los números de usuarios subieron en Navidad. No es algo nuevo.

-La semana pasada bajaron un poco. Dimos unas doscientas comidas y unas cien cenas al día. Además, 45 desayunos los domingos y festivos.

-¿Por qué este desfase entre comidas y cenas?

-A las seis de la tarde o así cogen sitio para dormir en la calle. La mayoría duerme bajo el ala del Palacio de los Niños y en el corredor de la panera del parque de Invierno porque están resguardados -del suelo. Este año, la junta directiva les compramos 540 mantas y 20 sacos para menos diez grados.

-¿Siguen creciendo los comensales números los domingos?

-Son unas 40 o 45 personas más y se trata personas que trabajan internos y descansan este día.

-¿Y cómo van las gestiones para buscarles trabajo a aquellos que están en el paro?

-La trabajadora social hace una labor encomiable. Logró 66 incorporaciones al mundo laboral en 2025; Gijón, por ejemplo, hizo 27. Nos felicitaron las cocinas económicas de toda España.

-¿Cómo les afecta que no haya relevo entre las Hijas de la Caridad?

-Están en activo sor Mercedes, que la tenemos de para atrás y para adelante todo el día; sor Magdalena, que está a media jornada porque tiene una hermana enferma y sor Rosa, que por las mañanas va a Cáritas a San Juan. Antes cocinaban y se hacían cargo de todo el comedor pero son mayores y no hay relevo. Además, nunca piden nada. El otro día subí a ver a una de ellas y me iba a sentar en una sofá que estaba durísimo. Habían puesto una puerta porque había roto y les compramos dos tresillos para que puedan ver la tele.

-Llegará un momento en el que no podrán ayudar.

-Seguiremos con el espíritu vicenciano de la casa.

-Menos monjas y es imprescindible contratar personal.

-Ahora mismo, no podemos sumar a más trabajadores. Son doce. Tenemos los empleados que tenemos y no nos podemos mover de ahí. Ellos se implican muchísimo. Cuando les dije que había que venir los domingos dos horas antes para dar los desayunos, nadie puso objeción.

-Imprescindible es, al mismo tiempo, la labor de los voluntarios.

-Son cien y con una larga cola. Se distribuyen ocho o diez por turno.