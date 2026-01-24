Oviedo y Lalín estrechan lazos en torno a la mesa del cocido

Con los acordes de la Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» dio inicio en el espacio expositivo de Trascorrales la presentación de la 58 edición de la «Feira do Cocido» de Lalín, el primer evento gastronómico de España que logró la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Oviedo, que fue capital española de la gastronomía en 2024, acogió un acto que, aseguró el primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, «estrecha los lazos entre los dos municipios y por extensión entre ambas comunidades ya que Asturias y Galicia han de seguir siendo el motor del noroeste de España».

«Hablar de cocido es hablar de Lalín y esa simbiosis ha tenido una repercusión muy importante», aseguro el alcalde del municipio pontevedrés, José Crespo. Cincuenta y ocho años atrás se celebró la primera «Feira do Cocido» en Lalín, que contó con el escritor y periodista gallego Álvaro Cunqueiro como primer pregonero. «Venía a Lalín por lo menos una vez al año a comer cocido», indicó el regidor, que relató cómo de una jornada dedicada al «plato rey» de la gastronomía se pasó a la semana. Después, prosiguió, «como nos iba tan bien hicimos el mes del cocido, de San Amaro a San Valentín», del 15 de enero al 14 de febrero. Durante este periodo veintiséisincorporan diariamente en su carta el tradicional plato.

Pero, añadió Crespo, «se toma cocido desde después de las fiestas de Lalín, a finales de septiembre, hasta el mes de mayo». La «Feira do Cocido» se celebra el domingo antes de Carnaval, que este año cae en el 8 de febrero.

«La gastronomía hermana a los pueblos», dijo el alcalde de Lalín, resaltando que el cocido se convirtió en el municipio gallego en «herramienta económica». Aunque no existe una valoración económica de la repercusión que tiene en la economía del municipio que llegó a ser el que tenía «más vacas lecheras de Galicia» esta es «muy importante», señaló.

José Crespo remarcó que «al turismo no se le daba importancia», lo que ha cambiado, «con el banderín de enganche de la gastronomía». «Un estudio destaca que hace 50 años nos movíamos hasta 30 kilómetros por degustar una buena comida y ahora son 70 kilómetros», trasladó a los numerosos asistentes al acto de presentación de la «Feira do Cocido», que tiene como pregonero al cirujano torácico gallego Diego González Rivas.

«Estáis todos invitados al kilómetro cero de Galicia, Lalín, a degustar el cocido», manifestó el alcalde, que agradeció al Ayuntamiento de Oviedo que organizase «uno de los actos más bonitos» de presentación del evento gastronómico. Elogió Oviedo, que es, considera, «una de las ciudades más bonitas y más cuidadas de España».

"Gran evento"

El primer teniente de alcalde de Oviedo subrayó que Lalín organiza en torno a la «Feira do Cocido» un «gran evento, con mucha repercusión». Destacó que Oviedo, que es «origen del Camino Primitivo y fue capital española de la gastronomía en 2024 es el mejor lugar para realizar la presentación» del evento gastronómico.

Mario Arias propuso, además, «ampliar» la iniciativa «Los cocidos del Camino», que partió de Lalín y que persigue la hermandad de Galicia con otros territorios que cocinan este tradicional plato, vinculándolo a la ruta jacobea. Para finalizar el acto, que presentado por el concejal de Servicios Sociales, Avelino Souto, el cocinero Álex Iglesias ofreció, en Trascorrales, una demostración culinaria.