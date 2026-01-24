Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo quiere despedir el 2026 con una red de carriles bici que supere los veinte kilómetros de longitud, un objetivo que el equipo de gobierno encabezado por Alfredo Canteli persigue mediante varios proyectos impulsados desde la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta. En la actualidad se encuentran en distintas fases de ejecución o tramitación cuatro actuaciones principales que, de culminar según lo previsto, permitirán cerrar el ejercicio con un total de 21.550 metros de itinerarios con preferencia para ciclistas repartidos por distintos puntos de la capital asturiana con la intención de incentivar maneras de desplazamiento más sostenibles que el vehículo privado.

Dos de las obras ya están en marcha y suponen la ampliación de la red hacia zonas hasta ahora desconectadas para la movilidad ciclista. Una de ellas es la senda que enlazará el polígono del Espíritu Santo con el parque Llaviada de La Corredoria, un trazado de 2,5 kilómetros que permitirá salvar la barrera que durante años ha supuesto este ámbito industrial. Las obras, adjudicadas a la empresa Arposa, avanzan entre movimientos de tierras y desvíos de servicios, y está previsto que la llamada autopista ciclista esté finalizada a mediados del verano. Sumada al carril ya existente entre La Corredoria y Prado de La Vega, el itinerario alcanzará los cuatro kilómetros continuos.

Los carriles bici de Oviedo. / .

La segunda gran actuación en ejecución es la senda ciclable del Nora, una infraestructura de 5,7 kilómetros financiada con 400.000 euros de fondos europeos que unirá Ponteo con el entorno de la iglesia prerrománica de San Pedro de Nora. El proyecto aprovecha caminos de titularidad municipal y apenas requiere intervenciones intensivas en algo más de tres kilómetros, incorporando señalización, mejoras de firme y elementos de seguridad para peatones y ciclistas. Además de su valor funcional, la ruta refuerza el atractivo turístico del entorno fluvial y facilita la conexión con miradores y áreas recreativas del concejo.

A estas actuaciones se suman dos proyectos destinados a reforzar la red en zonas urbanas consolidadas. El primero corresponde a la Ronda Sur, donde el Ayuntamiento ha modificado el contrato de reurbanización para incorporar un carril bici de 800 metros que enlazará la circunvalación con el parque de Invierno y la senda verde de Fuso de la Reina. Esta intervención hará crecer el itinerario existente hasta los 9,6 kilómetros y contribuirá a transformar una antigua autovía urbana en un bulevar más amable y permeable entre barrios.

El segundo proyecto urbano se localiza en Santullano, donde el Consistorio ha adjudicado ya las obras para conectar la plaza de la Cruz Roja con la glorieta del Palacio de los Deportes. El nuevo trazado, de 325 metros, discurrirá por el bulevar y permitirá ampliar hasta los 2,25 kilómetros el carril ya existente en el parque lineal (hasta el arpa Santullano) y la rotonda de Santullano. La actuación, que se integra en la reconversión progresiva de este eje viario, se ejecutará, según Infraestructuras, «de manera inminente».

A este conjunto de infraestructuras se añade el carril bici de La Florida, ejecutado en el pasado mandato municipal mediante señalización sobre la calzada para unir este barrio con Las Campas. Sus 3,3 kilómetros completan una red que combina sendas segregadas y tramos urbanos compartidos, ampliando las opciones de desplazamiento cotidiano sin coche. Aunque se trata de una solución más sencilla, ha servido para consolidar el uso de la bicicleta como alternativa.

Reto ambicioso

Con la culminación de todas estas actuaciones, Oviedo alcanzará los 21,55 kilómetros de carriles bici, un salto cuantitativo y cualitativo en materia de movilidad sostenible. El objetivo es, según fuentes municipales, «tejer una red continua, segura y funcional que permita cruzar buena parte de la ciudad en bicicleta, reduciendo la dependencia del vehículo privado y favoreciendo hábitos más saludables y respetuosos con el entorno». Desde el equipo de gobierno se insiste en que estas inversiones no solo responden a una demanda creciente de la ciudadanía, sino que sientan las bases para futuras ampliaciones que seguirán extendiendo la malla ciclable hacia nuevos barrios y áreas metropolitanas. Poco después de llegar al gobierno, el equipo de Alfredo Canteli presentó un proyecto a medio y largo plazo de dotar a Oviedo de una red de carriles bici y rutas de 100 kilómetros. Un ambicioso reto todavía lejano, pero que se tendrá en cuenta en el diseño de futuras apuestas de reurbanización. n