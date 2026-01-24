Oviedo trae cola en Fitur: el stand de la capital inspirando en Santa María del Naranco recibe 5.000 visitas en un día

El stand de Oviedo en FITUR volvió a confirmar este sábado que la estrategia turística de la capital asturiana no es fruto de la improvisación. En la primera jornada de apertura al público general, el espacio ovetense —concebido como una réplica de Santa María del Naranco— recibió alrededor de 5.000 visitantes, atraídos tanto por su singular diseño como por el relato de ciudad que proyecta.

La alta afluencia registrada durante todo el día refuerza la idea de que Oviedo ha consolidado su presencia en la feria tras seis años de una línea turística coherente, sostenida y reconocible, que ha sabido combinar identidad patrimonial y proyección contemporánea. Sin actos institucionales ni presentaciones programadas, la jornada se centró en la experiencia directa del visitante y en la atención personalizada como principal herramienta de promoción.

Santa María del Naranco como carta de presentación

El stand, inspirado en uno de los grandes símbolos del prerrománico asturiano, se convirtió desde primera hora en uno de los espacios más fotografiados y comentados del pabellón. Su arquitectura, evocadora y reconocible, funcionó como reclamo inmediato y como puerta de entrada a un discurso que conecta pasado y presente, patrimonio y ciudad viva.

A través de recursos audiovisuales y gráficos, el recorrido por el stand invitó a descubrir un Oviedo que se presenta como destino urbano con identidad propia, apoyado en su historia, pero también en una oferta cultural, deportiva y experiencial pensada para todo el año.

Un relato de ciudad basado en sostenibilidad, cultura y deporte

Durante la jornada, el espacio puso el acento en las líneas estratégicas que vertebran la promoción turística de Oviedo. La sostenibilidad como eje transversal, la designación como Ciudad Europea del Deporte y la candidatura a Capital Europea de la Cultura ocuparon un lugar destacado en los materiales expuestos, reforzando una imagen de ciudad activa, habitable y con ambición internacional.

Junto a estos pilares, la marca “Oviedo, Origen del Camino” volvió a ejercer de seña de identidad diferencial, vinculando la capital asturiana con el inicio del Camino Primitivo y con una experiencia que combina espiritualidad, cultura y paisaje urbano.

Dinamización y participación del público

La atención al visitante fue constante a lo largo del día gracias al trabajo de las informadoras turísticas, que ofrecieron información detallada sobre la ciudad y su agenda de eventos. Como elemento dinamizador, se organizó un quiz participativo con preguntas sobre Oviedo y sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto, uno de los grandes hitos astronómicos que podrá observarse desde la ciudad.

Quienes completaron el cuestionario recibieron como obsequio una bolsa con la imagen de Mafalda, en alusión a la popular escultura situada en el Parque San Francisco, un detalle que convirtió el recuerdo en un guiño reconocible y muy bien acogido por el público.

Continuidad para el domingo

El stand de Oviedo continuará abierto al público este domingo, manteniendo la atención informativa y la difusión de sus principales atractivos, con especial énfasis en la experiencia urbana, el Camino Primitivo y los eventos que marcarán el calendario turístico de la capital asturiana en los próximos meses.