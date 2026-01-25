Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en AsturiasAsturias y MercosurCarrera ilegal GijónBarça-Real OviedoRadioterapia pionera para el cáncer
instagramlinkedin

Oviedo, a pie de calle (II)

El centro de salud de Oviedo que «ha quedado muy pequeño» para una zona en expansión

El desarrollo demográfico de Montecerrao y El Cristo que ya suman más de doce mil vecinos hace aconsejables mejoras en las dotaciones sanitarias, educativas y sociales

Vista del parque de Montecerrao y detrás una de las residencias de estudiantes de la zona.

Vista del parque de Montecerrao y detrás una de las residencias de estudiantes de la zona. / Irma Collín

Juan A. Ardura

Montecerrao

Entre Montecerrao y El Cristo suman más de doce mil vecinos, un volumen de población a todas luces excesivo para la capacidad del único centro de salud de referencia para ambos barrios, el ubicado en la calle Flórez Estrada. Una dotación que hasta 2014 parecía la prolongación del complejo hospitalario para atender a las familias de la zona y ahora es un islote rodeado de edificios, en el mejor de los casos, abandonados o directamente arrasados, vandalizados y en pura ruina tras el traslado del HUCA. Mejores dotaciones sanitarias y deportivas y también un centro social integran el listado de los equipamientos necesarios para «hacer barrio» en el más reciente y nuevo de Oviedo, donde la población joven supone prácticamente uno de cada cuatro vecinos.

Las radiografías demográficas de Montecerrao y El Cristo ofrecen realidades bien distintas que confluyen en una necesidad evidente: disponer de unas mejores instalaciones sanitarias adaptadas a la nueva dimensión exigida por un lado por el barrio que cuenta con más de un millar de jóvenes y, por otro, con el vecindario del limítrofe , donde los mayores de 65 años suman dos mil habitantes, además de la población flotante «sin censar» que reside en las dos residencias de estudiantes de la zona. En total, más de tres mil vecinos que se encuentran en las edades con mayor demanda de atención sanitaria. De ahí la llamada que la alcaldesa de barrio, Lucía González Castro, realiza para reforzar servicios básicos como la sanidad y la educación: «Necesitamos infraestructuras capaces de atender la demanda conjunta de Montecerrao y El Cristo: Las instalaciones del actual centro de salud están muy dejadas», afirma.

Vista aérea del antiguo Instituto de Silicosis y al lado el centro de salud, que los vecinos piden ampliar

Vista aérea del antiguo Instituto de Silicosis y al lado el centro de salud, que los vecinos piden ampliar / LNE

La alcaldesa de ambos barrios aplaude la iniciativa de la Unión Vecinal recién creada que aglutina El Cristo, Montecerrao y también Buenavista. «La unión hace la fuerza, es una buena iniciativa para buscar y acompañar el diálogo con las instituciones, trasladar las necesidades y mejoras de la realidad que viven», apunta Lucía González quien ve «una oportunidad» en la futura intervención que habrá de materializarse en los terrenos del antiguo complejo hospitalario, tanto para una mejora sustancial del centro de atención primaria como para otras posibles dotaciones futuras, por ejemplo «una escuelina, dado el gran número de población joven en Montecerrao».

Los vecinos de la zona ya hicieron recogida de firmas a lo largo de 2024 para visibilizar la reivindicación de mejoras en el centro de salud. Una iniciativa a la que siguieron dos reuniones con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, celebradas en enero y en septiembre, respectivamente, del pasado año. «Hubo buenas palabras y disposición, pero es hora de pasar a los hechos», valoró Lucía González Castro.

Noticias relacionadas

Imagen de archivo de una recogida de firmas de vecinos del Cristo para reclamar mejoras en el centro de salud.

Imagen de archivo de una recogida de firmas de vecinos del Cristo para reclamar mejoras en el centro de salud. / Juan Plaza

El crecimiento sostenido de Montecerrao también apunta a la necesidad de un centro social, ya que actualmente los más próximos son los dos existentes en El Cristo, apunta Lucía González, quien destaca la gran disposición, interés y participación de los vecinos. «Hay gente con muchas ganas de hacer y las dotaciones sanitarias, educativas o el centro social resultan básicas para dar vida y consolidar una zona que, por ejemplo, cuenta con muy buenos accesos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
  2. Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
  3. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  4. Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
  5. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  6. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  7. El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
  8. Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández

Oviedo quiere volver a ver a Víctor Manuel tomándose una copa con Álvarez Cascos y Corín Tellado

Últimos días de venta de los abonos para el ciclo de Zarzuela

Últimos días de venta de los abonos para el ciclo de Zarzuela

La comunidad judía alerta durante un homenaje en Oviedo a las víctimas del Holocausto: "El antisemitismo se repite una y otra vez en la historia"

La comunidad judía alerta durante un homenaje en Oviedo a las víctimas del Holocausto: "El antisemitismo se repite una y otra vez en la historia"

El centro de salud de Oviedo que «ha quedado muy pequeño» para una zona en expansión

El centro de salud de Oviedo que «ha quedado muy pequeño» para una zona en expansión

Grave suceso en Oviedo: Detenida una sexta persona por el apuñalamiento de un joven en el Antiguo

Grave suceso en Oviedo: Detenida una sexta persona por el apuñalamiento de un joven en el Antiguo

Oviedo se despide de Fitur con el stand hasta los topes y satisfacción por la "creciente proyección internacional" de la ciudad

Oviedo se despide de Fitur con el stand hasta los topes y satisfacción por la "creciente proyección internacional" de la ciudad

El PSOE pide aclarar los retrasos en la pista de hockey de La Corredoria

El PSOE pide aclarar los retrasos en la pista de hockey de La Corredoria

Oviedo se sacude el frío al trote: 1.100 personas corren entre la plaza del Fresno y Las Caldas

Oviedo se sacude el frío al trote: 1.100 personas corren entre la plaza del Fresno y Las Caldas
Tracking Pixel Contents