El centro de salud de Oviedo que «ha quedado muy pequeño» para una zona en expansión

Entre Montecerrao y El Cristo suman más de doce mil vecinos, un volumen de población a todas luces excesivo para la capacidad del único centro de salud de referencia para ambos barrios, el ubicado en la calle Flórez Estrada. Una dotación que hasta 2014 parecía la prolongación del complejo hospitalario para atender a las familias de la zona y ahora es un islote rodeado de edificios, en el mejor de los casos, abandonados o directamente arrasados, vandalizados y en pura ruina tras el traslado del HUCA. Mejores dotaciones sanitarias y deportivas y también un centro social integran el listado de los equipamientos necesarios para «hacer barrio» en el más reciente y nuevo de Oviedo, donde la población joven supone prácticamente uno de cada cuatro vecinos.

Las radiografías demográficas de Montecerrao y El Cristo ofrecen realidades bien distintas que confluyen en una necesidad evidente: disponer de unas mejores instalaciones sanitarias adaptadas a la nueva dimensión exigida por un lado por el barrio que cuenta con más de un millar de jóvenes y, por otro, con el vecindario del limítrofe , donde los mayores de 65 años suman dos mil habitantes, además de la población flotante «sin censar» que reside en las dos residencias de estudiantes de la zona. En total, más de tres mil vecinos que se encuentran en las edades con mayor demanda de atención sanitaria. De ahí la llamada que la alcaldesa de barrio, Lucía González Castro, realiza para reforzar servicios básicos como la sanidad y la educación: «Necesitamos infraestructuras capaces de atender la demanda conjunta de Montecerrao y El Cristo: Las instalaciones del actual centro de salud están muy dejadas», afirma.

Vista aérea del antiguo Instituto de Silicosis y al lado el centro de salud, que los vecinos piden ampliar / LNE

La alcaldesa de ambos barrios aplaude la iniciativa de la Unión Vecinal recién creada que aglutina El Cristo, Montecerrao y también Buenavista. «La unión hace la fuerza, es una buena iniciativa para buscar y acompañar el diálogo con las instituciones, trasladar las necesidades y mejoras de la realidad que viven», apunta Lucía González quien ve «una oportunidad» en la futura intervención que habrá de materializarse en los terrenos del antiguo complejo hospitalario, tanto para una mejora sustancial del centro de atención primaria como para otras posibles dotaciones futuras, por ejemplo «una escuelina, dado el gran número de población joven en Montecerrao».

Los vecinos de la zona ya hicieron recogida de firmas a lo largo de 2024 para visibilizar la reivindicación de mejoras en el centro de salud. Una iniciativa a la que siguieron dos reuniones con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, celebradas en enero y en septiembre, respectivamente, del pasado año. «Hubo buenas palabras y disposición, pero es hora de pasar a los hechos», valoró Lucía González Castro.

Imagen de archivo de una recogida de firmas de vecinos del Cristo para reclamar mejoras en el centro de salud. / Juan Plaza

El crecimiento sostenido de Montecerrao también apunta a la necesidad de un centro social, ya que actualmente los más próximos son los dos existentes en El Cristo, apunta Lucía González, quien destaca la gran disposición, interés y participación de los vecinos. «Hay gente con muchas ganas de hacer y las dotaciones sanitarias, educativas o el centro social resultan básicas para dar vida y consolidar una zona que, por ejemplo, cuenta con muy buenos accesos».