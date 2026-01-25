La comunidad judía alerta durante un homenaje en Oviedo a las víctimas del Holocausto: "El antisemitismo se repite una y otra vez en la historia"

El monolito dedicado a las víctimas del Holocausto –Shoá en hebreo–, en el Campo San Francisco, volvió a ser este domingo un lugar de memoria y recogimiento, a dos días del 81 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. «Es un acto necesario para no olvidar y para denunciar el odio», afirmó Aida Oceranski, presidenta de la comunidad judía del Principado, al inicio del homenaje celebrado al mediodía, cuando decenas de personas se congregaron en un ambiente de frío y viento, apenas unos minutos antes de que la Policía Local cerrara los accesos al parque por el temporal.

La ceremonia se articuló en torno al encendido de seis velas, cargado de significado. La primera recordó a los seis millones de judíos asesinados; la segunda, al millón y medio de niños judíos víctimas del exterminio; la tercera honró a otros colectivos perseguidos, como gitanos, comunistas, discapacitados u homosexuales; la cuarta evocó a los Justos entre las Naciones; la quinta, encendida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, se dedicó a las 7.000 víctimas españolas (160 asturianos) de los campos de concentración; y la sexta simbolizó a quienes lograron rehacer sus vidas tras el horror.

Muchos de los asistentes lucían pegatinas contra el antisemitismo y el terrorismo yihadista, símbolos de una campaña estatal de concienciación. «Las pegatinas forman parte de una iniciativa coordinada a nivel nacional para denunciar el odio y apoyar a las víctimas, nunca a la violencia ni al terrorismo», explicó Oceranski, que estuvo acompañada, además de por Arias, por la edil de Políticas Sociales, María Velasco, y el presidente del Consejo Evangélico de Asturias, Pablo Losa.

Noticias relacionadas

La lectura de poemas y las intervenciones marcaron un acto sobrio y emotivo. Entre las voces destacó la de la profesora y experta en Holocausto Jimena García Herrero, quien alertó de la persistencia del antisemitismo. «Se repite una y otra vez a lo largo de la historia, y basta observar lo ocurrido en el mundo durante los dos últimos años, con la diferente respuesta internacional ante los atentados de Hamas y la actuación de Israel», afirmó. n