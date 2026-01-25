"La Federica" se hace mayor con "Carmen": cuarto título y sexto año de vida para la compañía asturiana de ópera integrada por niños y jóvenes

Es viernes al mediodía y la treintena larga de miembros de la compañía de ópera "La Federica" repasa con Arantxa Ramos, su "coach" de interpretación, una de las escenas del "Carmen para todos los públicos" que estrenarán aquí, en el teatro Campoamor, el sábado 31 de enero, con dos funciones. Tienen entre 6 y 18 años y hoy es uno de esos pocos días a lo largo del curso, la semana antes del estreno, en el que necesitan el permiso de sus centros escolares para dedicar el tiempo de clase a pulir la escena. También están las cinco horas de ensayo de los sábados, las siete en las que se estira algún domingo, las comidas en grupo, los campamentos de verano en Luanco, 24/7 en los que se reparten todas las tareas bajo la dirección y la complicidad de Maite García Heres, la madre del invento. "Después de tantos años", confiesa la fundadora de una de las pocas compañías de ópera constituida por niños y jóvenes para niños y jóvenes, "hay mucha confianza, ya lo conozco todo, los egos, el pavo, la hormonada, este es mi proyecto vital. el personal está un poco patas arriba pero sí, me renta".

La adaptación de la popular obra de Bizet es la primera culminación de un proyecto único en España y muy singular en Europa que nació como un experimento y creció con el inagotable entusiasmo de García Heres y el inesperado apoyo de Ópera de Oviedo y su director artístico, Celestino Varela, aquí conocido como "el rey mago".

Maite Heres durante los ensayos. / F. R.

Antes de ese feliz encuentro, Maite García se crió en Luanco con unos padres que le enseñaron a amar la música y un proyecto, "El León de Oro", que le hizo crecer en esa pasión. Ya pianista, y profesora en su pueblo, junto a su socia, Sara Vaquero, abrió hace 13 años una escuela de música en Gijón, el Centro de Artes Escénicas 440, en el Bibio. Especializada en el aula de educación musical donde de los 3 a los 7 años trabaja competencias artísticas, método Orff, Kodaly, también expresión corporal, se le ocurrió a finales de 2018 que para despertar la inquietud por la música clásica entre niños tan pequeños quizá se trataba de que ellos mismos la experimentaran a través de algo que tuviera todos los patrones interdisciplinarios necesarios: canto individual, coral, coreografía, teatro, un discurso entendible… "Decidí que iba a hacer ópera, una Flauta Mágica con aquellos actores ‘federicos’, que entonces tenían siete años, y pensé que ellos podían ser los mejores agentes comunicadores para otros niños de su edad". Sin más que esa idea, se dispuso a llevar a Mozart a un espectáculo de una hora de duración, preparó un nuevo libreto, en castellano, y pidió a Adrián Arechavala, como seguiría haciéndolo en los nuevos títulos, la adaptación musical. Solo necesitaba un teatro donde la compañía pudiera estrenar, pero todos los recintos escénicos de Gijón, uno tras otro, le dijeron que no.

Teresa García. / F. R.

Desalentada al no lograr hacer ver a los gestores que no se trataba de ninguna función escolar, sino de un proyecto pedagógico de otro calado y otro recorrido, se tropezó un día en Oviedo con un cartel de la temporada de ópera que programaba ese año, precisamente, "La flauta mágica". A Maite García Heres solo le hizo falta un pequeño empujón de su círculo de amistades para enviarle el proyecto a Celestino Varela, y al director de la ópera le sobraron días para decirles que sí. "La Federica" (nombre homenaje a su abuela, Ana la de Federico) estrenaría en el Campoamor con éxito de público, se convertiría en compañía residente de la temporada de Oviedo por otras tres funciones ("Gianni Schicchi", "El barbero de Sevilla" y ahora "Carmen") y los niños que tenían doce años se harían mayores con algunas carreras muy bien enfocadas, como Alba Delgado, regidora en esta "Carmen", o Deva Jiménez, asistente de dirección y tercera regidora en la "Carmen" de la temporada principal de Oviedo que dirige Emilio Sagi, o Teresa García, que interpreta a Carmen y a la que muy mal se le tendría que dar para no encaminarse al canto. Otros serán médicos o profesores, pero lo principal, subraya su directora, es que "todos tienen ganas de trabajar, son buenos compañeros, nada competitivos, son muy conscientes de quién es la persona que mejor canta, baila o actúa, pero saben que cada uno tiene un rol y su importancia en la función. Es una compañía de niños que se autogestiona, que no ha necesitado la ayuda de nadie y en la que los más pequeños, la segunda generación de ‘federicos’, ha aprendido con los mayores".

Noticias relacionadas

Con el relevo generacional asegurado y la cabeza puesta en nuevos retos, esta "Carmen" es, también, la obra de madurez que habla de los problemas de estos mismos adolescentes; no cambia el final pero sí dice que "amar bien no es poseer ni imponer, es cuidar sin asfixiar y respetar la libertad del otro". Puede resultar duro, pero la idea es que los padres la vean con sus hijos, salgan del teatro y sigan hablando. El experimento nunca se acaba.