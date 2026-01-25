Grave suceso en Oviedo: Detenida una sexta persona por el apuñalamiento de un joven en el Antiguo

La investigación por el apuñalamiento sufrido por un joven de 24 años en el casco histórico de Oviedo sigue sumando implicados. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado medidas cautelares para un sexto detenido por la agresión con arma blanca ocurrida en la calle Santa Ana la madrugada del pasado 11 de enero, según confirmó este domingo el Ministerio Público.

En concreto, la Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Oviedo la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como de comunicarse con ella durante toda la instrucción del procedimiento. Además, se solicita la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El nuevo arrestado está investigado por su presunta participación en la agresión a un joven de nacionalidad marroquí, nacido en 2001.

Con esta última detención, ya son seis las personas arrestadas en el marco de la denominada "Operación Faka", abierta por la Policía Nacional tras los hechos. De ellas, dos se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias. Otros dos mayores de edad permanecen en libertad con medidas cautelares similares a las ahora solicitadas para el sexto detenido.

Uno de los implicados es menor de edad y fue puesto a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía asturiana, que acordó para él la medida cautelar de libertad vigilada.

La investigación policial continúa abierta, tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Los arrestos iniciales se produjeron el pasado 19 de enero, tras una investigación iniciada a partir de la primera declaración de la víctima, que logró reconocer a dos de sus agresores. A partir de ese testimonio, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial analizaron el entorno de los sospechosos y contaron con el apoyo clave de las cámaras municipales de videovigilancia, que permitieron identificar al grupo y determinar el grado de participación de cada uno.

Durante el dispositivo policial, los agentes practicaron un registro en la vivienda de los dos presuntos autores materiales, donde se localizaron vestigios relacionados con la agresión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 11 de enero, cuando la víctima fue localizada con tres puñaladas en el abdomen y una fuerte pérdida de sangre, tras un aviso policial por una posible pelea en la cercana calle Mon. El joven fue estabilizado por una UVI móvil y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció ingresado en estado grave.